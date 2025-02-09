اليمن: تواتر خروج المسيرات الاحتجاجية في عدن ومدن جنوبية أخرى تنديدًا بانهيار الخدمات

صنعاء – «القدس العربي»: خرجت تظاهرة نسائية محدودة في جولة الغزل والنسيج بمديرية المنصورة بمدينة عدن، أمس الأحد، في خامس يوم يتواتر فيه خروج مسيرات احتجاجية بالمدينة التي تتخذها الحكومة المعترف بها دوليًا عاصمة مؤقتة، وذلك تنديدًا بانهيار الخدمات، وبخاصة الكهرباء التي انقطعت كليًا لأكثر من يومين، وعادت بواقع عشر ساعات انطفاء وساعتي تشغيل.

وبلغ السخط الشعبي في المسيرات الاحتجاجية حد المطالبة برحيل الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي والتحالف. وكانت عدن قد شهدت، مساء السبت، مظاهرات احتجاجية تم خلالها إشعال النيران في إطارات السيارات التالفة، وقطع بعض الطرقات الرئيسية، منددين بواقع الخدمات وتدهور الأوضاع المعيشية جراء متواليات الانهيار في قيمة العملة الوطنية في مناطق نفوذ الحكومة.

ومنذ الأربعاء، تشهد عدن مسيرات يومية تنديدًا بالحال التي وصلت إليها حياة الناس من مشقة، مع تردي الخدمات العامة وانهيار العملة؛ وهي حالة السخط التي امتدت إلى محافظات جنوبية أخرى، متمثلة في أبين ولحج والضالع.

وشهدت منطقة صبر في مديرية تبن في محافظة لحج، السبت، مظاهرات ساخطة أشعل خلالها المتظاهرون النيران في الإطارات التالفة على الطرق الرئيسية، وندد المحتجون الغاضبون بانقطاع الكهرباء والمياه وغلاء الأسعار جراء التراجع المستمر لقيمة العملة، وهي الاحتجاجات التي سبقتها مسيرات هناك الجمعة.

كذلك؛ واصل المحتجون الغاضبون مسيراتهم الاحتجاجية في مديريات زنجبار ومودية ولودر بمحافظة أبين، الذين نددوا بالوضع الراهن للخدمات، واستمرار غلاء الأسعار، مطالبين برحيل الانتقالي والتحالف. وهتف المحتجون، فيما عرفت بـ»الهبة الأبينية»، وفق فيديوهات متداولة في منصات التواصل الاجتماعي، «لا تحالف بعد اليوم»، «لا انتقالي بعد اليوم»، «لا زُبيدي بعد اليوم».

أيضًا، شملت الاحتجاجات محافظة الضالع، التي شهدت مسيرة احتجاجية رافضة لاستمرار الوضع الراهن مع الانهيار المتواتر في قيمة العملة الوطنية، وما يترتب عليه من أوضاع معيشية تزداد سوءًا كل يوم.

وجدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، خلال اجتماع في الرياض، الأحد، برئيس هيئة التشاور والمصالحة ونوابه، «التأكيد على إنفاذ قرارات المجلس بعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من الداخل، والقيام بمسؤولياتها، ومهامها الدستورية على أكمل وجه»، وفق الوكالة الرسمية.