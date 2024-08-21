اليمن: «حريق» يهدد ناقلة نفط يونانية جراء «هجوم متعاقب» في البحر الأحمر

صنعاء – «القدس العربي»: بينما يشهد شهر أغسطس/آب هدوءاً نسبياً على صعيد الهجمات البحرية ضد السفن التجارية في البحر الأحمر، أعلنت شركة أمن بحري وهيئة بحرية بريطانية أن ناقلة النفط “سونيون” التابعة لأسطول شركة “دلتا تانكرز” اليونانية تعرضت لهجوم متواصل أمس الأربعاء، لتكون بذلك السفينة الثالثة من ذات الأسطول التي تتعرض لهجمات هناك خلال أغسطس/آب.

ويأتي ذلك بعد أسبوع من تعرض سفينة “دلتا أتلانتيكا” لهجوم في 13 أغسطس/آب، سبقه هجوم آخر على سفينة “دلتا بلو” بتاريخ 9 الجاري.

وأكدَّت مصادر ملاحية أن ناقلة النفط اليونانية شهدت حريقًا، وباتت تطفو في البحر الأحمر بعد “هجوم متعاقب” بسلسلة من المقذوفات، صباح الأربعاء.

وقال موقع “ترايد ويندز” المتخصص بأخبار الشحن والسفن، إن الناقلة فقدت الطاقة وباتت تنجرف بعد تعرضها للضرب والتلف، في ثالث هجوم محتمل للحوثيين يستهدف سفن شركة “دلتا تانكرز” خلال هذا الشهر.

وتعرضت سفينة “سونيون”، التي يبلغ وزنها 163759 طناً ساكناً (بُنيت عام 2006)، لأضرار بعد ساعتين من اقتراب قاربين صغيرين منها، وهجوم بنيران الأسلحة الصغيرة في الساعات الأولى من صباح الأربعاء.

ووفقاً لشركة الأمن فانغارد، تعرضت الناقلة للهجوم على بُعد 77 ميلًا بحريًا غرب الحديدة في اليمن.

وذكرت: “تم تعطيل السفينة، وهي ليست تحت القيادة الآن، وباتت تنجرف، وأن ثمة حريقاً على متنها”.

وطبقًا لما ورد عن شركة الأمن فانغارد وهيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (يو كاي إم تي أو)، فإن الناقلة اقترب منها مركبان صغيران على متنهما ثلاثة إلى خمسة وعشرة أشخاص على التوالي.

وذكرتا أن المركبين الصغيرين ناورا السفينة التجارية، ما أدى إلى تبادل قصير لإطلاق النار بالأسلحة الصغيرة، وزادت المسافة بين المركب الصغير والسفينة التجارية لاحقًا إلى ميلين بحريين.

في الساعة 05:00 بالتوقيت العالمي المتسق، أبلغ القبطان أن السفينة التجارية أُصيبت بقذيفتين مجهولتين.

ثم أبلغ القبطان عن هجوم آخر بقذيفة مجهولة ثالثة، وتحدثت أنباء عن حريق على متن السفينة ودخان في غرفة المحرك، وأن السفينة فقدت قوة المحرك وباتت تنجرف ولا تخضع لأمر.

كما أبلغ القبطان عن وجود مركب صغير يتصرف بشكل مريب في المنطقة المجاورة، فضلاً عن تعرض السفينة لهجوم رابع، وهي ليست بحالة جيدة.

وحسب موقع “سبلاش 247” السنغافوري المتخصص بشؤون الملاحة البحرية، فقد رفضت شركة “دلتا تانكرز” اليونانية تجنب البحر الأحمر، ما أدى إلى تعرض سفينة ثالثة من أسطولها للهجوم، الأربعاء.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، تعرضت سفينة “سويز ماكس دلتا بلو” المملوكة لشركة “دلتا تانكرز” لأربع هجمات في غضون 24 ساعة بقذائف صاروخية، إلا أن الهجمات لم تتسبب في وقوع إصابات أو أضرار مادية.

كما تعرضت سفينة “دلتا أتلانتيكا” التابعة لشركة الشحن اليونانية “دلتا تانكرز”، لهجوم على بُعد حوالي 63 ميلًا بحريًا جنوب غرب الحديدة، ثلاثاء الأسبوع الماضي. وقد أبلغ القبطان لاحقًا عن اقتراب قارب صغير كان يتصرف “بشكل مريب” وأومض الأضواء تجاه الناقلة. بعد حوالي ساعة ونصف، أبلغت السفينة عن انفجار ثانٍ على مقربة، وفق موقع مجلة “ذا مارتيم اكسكيوتيف”.

وطبقًا لشركة فانغارد، فإن السبب المحتمل لاستهداف ناقلات “دلتا” هو أن بعض سفنها وصلت إلى إسرائيل مؤخرًا.

ووفقًا لشركة الأمن، فقد وصلت “دلتا ستار” إلى إسرائيل في يوليو/تموز.

ونصحت شركة “أمبري” الأمنية السفن التجارية بالبقاء على مسافة خمسة أميال بحرية على الأقل من المنطقة المجاورة، والإبلاغ عن أي شيء مشبوه.

وحسب وزارة الشحن اليونانية، لم يصب أي من أفراد الطاقم البالغ عددهم 25 فردًا بأذى عندما أصيبت السفينة بثلاثة “مقذوفات مجهولة الهوية” على بُعد أكثر من 70 ميلًا بحريًا من ميناء الحديدة اليمني.

في السياق ذاته، أعلنت “يو كاي إم تي أو” عن هجوم جديد، الأربعاء، تعرضت له سفينة لم يتم التعرف على هويتها، على بُعد 57 ميلًا بحريًا جنوب ميناء عدن اليمني.

وأبلغ القبطان عن وقوع انفجارين في الماء على مقربة من السفينة. كما أبلغ القبطان عن “انفجار ثالث على مقربة من السفينة”.

وقالت: “لم يتم الإبلاغ عن أي أضرار، والطاقم آمن، وتتجه السفينة إلى ميناء الاتصال التالي”.

ولم يتبن الحوثيون أو أي جهة أخرى مسؤولية هذين الهجومين حتى.

وكان آخر بيان للمتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع في السابع من أغسطس/آب الذي أعلن فيه تبنيهم استهداف سفينة “كونتشيب أونو” في البحر الأحمر ومدمرتين أمريكيتين.

ويستهدف الحوثيون منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إليها أو التي سبق لشركاتها خرق حظر الدخول لموانئ فلسطين المحتلة، وذلك “تضامنًا مع غزة” التي تتعرض لعدوان إسرائيلي بدعم أمريكي منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وبهدف إعاقة عملياتهم البحرية ضد السفن، تشنّ واشنطن ولندن منذ 12 يناير/كانون الثاني الماضي ضربات صاروخية وغارات جوية على أهداف في اليمن تقولان إنها للحوثيين. وردًا على ذلك، أعلن الحوثيون اعتبار السفن الأمريكية والبريطانية أهدافًا عسكرية مشروعة.

في موازاة ذلك، قالت وسائل إعلام تابعة للحوثيين “إن العدوان الأمريكي البريطاني جدد الأربعاء عدوانه على محافظة الحديدة غربي البلاد”.

وقالت قناة المسيرة الفضائية “إن العدوان الأمريكي البريطاني استهدف بـ 3 غارات مديرية الصليف”. وذكر الحوثيون أن “الغارات المعادية الأمريكية بلغت (الأسبوع الماضي) 10 غارات، 8 منها في الحديدة وغارتان على حجة وصنعاء”.