اليمن: شركة “بوسكاليز” تعطي الضوء الأخضر لبدء نقل النفط من خزان صافر.. والسفير الهولندي يؤكد: عملية الإنقاذ صعبة للغاية

صنعاء – “القدس العربي”:

تستعد شركة الإنقاذ الهولندية (بوسكاليز/ سمت سالفيج) لبدء عملية انقاذ خزان صافر العائم المتهالك قبالة السواحل الغربية لليمن، ممثلة في ضخ النفط إلى السفينة البديلة (نوتيكا)، التي وصلت اليوم الأحد إلى ميناء الحديدة، وستحل محل الخزان العائم المهجور قبالة ميناء رأس عيسى النفطي اليمني.

وأكد السفير الهولندي في اليمن، بيتر ديريك هوف، صعوبة المهمة، وقال: «عملية الإنقاذ هذه صعبة للغاية. هناك قضايا سياسية أساسية، وهي أيضا تحد هندسي، ثم هناك بالطبع الجانب المالي حول هذه النقطة. تتحمل هولندا مسؤوليتها، وجعلت تجنب كارثة بيئية في البحر الأحمر أولوية، ولهذا نحن ثاني أكبر مانح في جهود الإنقاذ هذه» وفق بيان لوزارة التجارة الخارجية الهولندية، نشره اليوم الأحد، موقع رايلف ويب التابع للأمم المتحدة.

وحسب البيان فانه «بعد أن أعطت شركة بوسكاليز الضوء الأخضر سيتم نقل كل النفط إلى ناقلة مجهزة خصيصًا. يمكن بعد ذلك تنظيف خزان صافر وسحبه بأمان، ولا يزال من غير المؤكد ما الذي سيتم عمله بالزيت. يجب أولا: حل القضايا الصعبة في مساهمات ومصالح الدول المختلفة، لكن الجميع متفقون على شيء واحد: الخطوة الأولى هي نقل النفط من صافر في أسرع وقت ممكن وبأمان من أجل تجنب كارثة إنسانية وبيئية ضخمة».

وقالت وزيرة التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي الهولندية، ليسجي شرينيماخر، اليوم الأحد، «لدينا الآن الأموال اللازمة لبدء إنقاذ السفينة. من الواضح أنه سيتعين على جميع الأطراف الأخرى الوفاء بتعهداتهم أيضًا. هولندا على استعداد لمساعدة الأمم المتحدة في بدء هذه العملية في أقرب وقت ممكن».

وساهمت هولندا بمبلغ 7.5 مليون يورو في مشروع انقاذ خزان صافر العائم، وحسب البيان الهولندي، «فقد ارتفع المبلغ الآن إلى 15 مليون يورو».

ويرسو خزان صافر المتهالك على بعد 8 كيلومترات قبالة الساحل اليمني الغربي، وعلى متنه شحنة ضخمة من النفط تتجاوز المليون برميل.

وتعاقدت الأمم المتحدة مع شركة بوسكاليز/سمت سالفيج، المتخصصة في خدمات التجريف والخدمات البحرية، لإنجاز مهمة فحص الخزان العائم المتهالك واستعادة شحنة النفط وإنقاذ السفينة.

وكان الحوثيون، أعلنوا اليوم الأحد، وصول السفينة (نوتيكا)، إلى ميناء الحديدة.

وأوضح وزير النقل في حكومة الإنقاذ التابعة للحوثيين (غير معترف بها) عبدالوهاب الدرة، أنه سيتم غدا الاثنين استلام السفينة، مشيرا إلى خطة تم إعدادها لتأمين تنفيذ العملية، مؤكدا تقديم كافة التسهيلات اللازمة.

ووفق مصادر فان السفينة البديلة ستتوجه لاحقًا إلى جوار خزان صافر المتهالك قبالة ميناء رأس عيسى غربي اليمن، في سياق خطة الإنقاذ التي تتولاها الأمم المتحدة من خلال البرنامج الإنمائي.

ومرّت عملية الإنقاذ بعدة مراحل، وتتمثل المرحلة الراهنة في عملية نقل النفط من الخزان العائم المهجور إلى السفينة البديلة التي ستتحول إلى خزان عائم بديل للخزان المتهالك.

وأعلن المنسق الأممي للشؤون الإنسانية في اليمن، ديفيد غريسلي، في كلمته أمام مجلس الأمن، الأسبوع الماضي، أن ضخ النفط سيبدأ خلال الأسبوع الجاري.

كما أوضح في تغريدة أمس السبت، أن «عملية نقل النفط ستبدأ بمجرد وصول سفينة نوتيكا إلى موقع خزان صافر النفطي، حيث سترسو جنبا إلى جنب مع سفينة الدعم المتخصصة (ندفور)».

وكانت سفينة صافر تعمل في الأصل كخزان عائم يغذيه خط أنابيب ينقل النفط من حقول مأرب شرق اليمن. إلا أن الحرب المستعرة هناك منذ أكثر من ثماني سنوات تركتها معزولة، ولم تتم صيانتها لسنوات، مما دفع الأمم المتحدة وخبراء يمنيين إلى التحذير من أنها قنبلة بيئية موقوتة يمكن أن تنفجر أو تشهد تسريبا للنفط في أي لحظة.

وتقدر الأمم المتحدة أن التسرب سيكلف 20 مليار دولار لتنظيفه، وأن الأمر سيستغرق 25 عامًا أخرى حتى يتعافى مخزون الأسماك من كارثة بيئية بهذا الحجم.

وجراء ذلك تولت الأمم المتحدة وضع خطة الإنقاذ وتوفير تمويل تنفيذها بمساهمة دول وأفراد.