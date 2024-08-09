اليمن.. عشرات الآلاف يتظاهرون تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على غزة- (صور)

صنعاء: تظاهر عشرات آلاف اليمنيين، الجمعة، تضامنا مع غزة وتنديدا بالحرب المدمرة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على القطاع منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وذكرت وكالة “سبأ” التابعة للحوثيين، أن “العاصمة صنعاء شهدت حشدا مليونيا تحت عنوان (جهاد واحد.. ومحور واحد.. مع غزة حتى النصر)”.

كما احتشد آلاف آخرون في محافظات الحديدة وحجة (غرب)، وصعدة (شمال)، والضالع (جنوب) وفق الوكالة.

وردد المشاركون في المظاهرات التي دعت إليها جماعة الحوثي، هتافات منها “اصرخ في كل الساحات.. موقفنا غزة وثبات”، و”قدما قدما يا سنوار.. يا مرعب كل الكفار” بحسب المصدر ذاته.

وبارك بيان صادر عن جماعة الحوثي تُلي على هامش حشد صنعاء “لحماس خصوصا والشعب الفلسطيني عموما اختيار المجاهد القائد يحيى السنوار خلفا للقائد الشهيد إسماعيل هنية لرئاسة المكتب السياسي للحركة لإكمال مسيرة الجهاد ضد العدو الإسرائيلي”.



وفي 31 يوليو/ تموز الماضي، أعلنت حماس وإيران اغتيال إسرائيل هنية في العاصمة طهران، فيما لم تقر تل أبيب بذلك، وتم اختيار السنوار خلفا له.

وفي مدينة تعز (جنوب غرب) الواقعة تحت سيطرة الحكومة،احتشد مئات احتشدوا في وقفة بساحة الحرية، وسط المدينة، تضامنا مع غزة استجابة لدعوة أطلقتها “الهيئة الشعبية لنصر قضية فلسطين (غير حكومية)”.

ورفع المحتجون الأعلام الفلسطينية ورددوا هتافات داعمة للمقاومة الفلسطينية، ومنددة بـ “جرائم القتل والتهجير” التي يمارسها جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة.

وبدعم أمريكي، تشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 131 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

(وكالات)