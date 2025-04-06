اليمن: عشرات القتلى والجرحى في ضربة أمريكية و«أنصار الله» تتهم ترامب باستهداف مجاميع مدنية في لقاء عيدي

صنعاء ـ «القدس العربي»: فيما نفى الحوثيون ما اعتبروه مزاعم ترامب بشأن استهداف “قيادات عسكرية” أوضحوا أن الضربة الامريكية، التي تضمنها مقطع الفيديو المنشور، استهدفت مجاميع مدنية في لقاء عيدي “وخلفت عشرات الشهداء والجرحى”.

واستأنفت المقاتلات الأمريكية، وفق وسائل إعلام تابعة لحركة “أنصار الله” (الحوثيون)، غاراتها، مساء السبت وصباح ومساء الأحد، على مناطق في محافظتي الحديدة (غرب) وصعدة (شمال)، مستهدفة في الأخيرة محلاً لبيع ألواح الطاقة الشمسية؛ ما تسبب في وقوع شهداء وجرحى من المدنيين.

وكان بيان لمصدر تابعة للحركة قد نفى صحة ما تضمنه منشور ترامب، الجمعة، عن استهداف مقاتلة أمريكية تجمعا لقيادات عسكرية، موضحًا أن التجمع كان مدنيًا لفعالية عيدية تتكرر في معظم محافظات البلاد، موضحًا أن الضربة الامريكية التي استهدفت التجمع «خلفت عشرات من الشهداء والجرحى» دون ذكر عدد محدد.

في غضون ذلك, قالت وكالة الأنباء سبأ بنسختها التابعة للحوثيين، الأحد، إن «العدو الأمريكي استهدف جزيرة كمران في محافظة الحديدة الساحلية بأربع غارات». وذلك بعد ساعات من شن خمس غارات على ذات الجزيرة.

ونقلت الوكالة عن مصدر محلي «استنكاره استمرار العدو الأمريكي في استهدف المدنيين والأعيان والمنشآت المدنية في ظل صمت دولي وأممي وعربي وإسلامي معيب».

أيضا؛ أعلنت وزارة الصحة في حكومة “أنصار الله”، الأحد، «استشهاد اثنين وإصابة تسعة آخرين جراء غارات العدوان الأمريكي على محل لبيع ألواح الطاقة الشمسية ومنزل مواطن في منطقة حفصين».

وأدانت «إمعان العدوان الأمريكي في استهداف منازل وممتلكات المواطنين»، معتبرة ذلك «جريمة حرب مكتملة الأركان وانتهاكا صارخا لكل القوانين والمواثيق الدولية».

وكانت المقاتلات الأمريكية وفق “سبأ” قد استهدفت في وقت متأخر من مساء السبت بأربع غارات منطقة حفصين غرب مدينة صعدة.

وسائل إعلام محلية ذكرت عقب تلك الغارات بوقت قصير أن «فرق الدفاع المدني تعمل على إخماد الحرائق وانتشال الضحايا جراء العدوان الأمريكي على محل لبيع الطاقات الشمسية في مدينة صعدة».

استهداف «ترومان»

في موازاة ذلك, أعلنت حركة “أنصار الله” في وقت مبكر من أمس الأحد، استهداف عددًا من القطع الحربية شمالي البحر الأحمر، منها حاملة الطائرات (هاري يو إس إس ترومان)، وتنفيذ عملية استهدفت سفينةَ الإمدادِ الأمريكيةِ التابعةِ لحاملةِ الطائراتِ.

وأوضح المتحدث العسكري باسم الحركة، العميد يحيى سريع، في بيان «أن القوةُ الصاروخيةُ وسلاحُ الجوِّ المسيرُ وبمشاركةٍ من القواتِ البحريةِ اشتبكت مع عددٍ من تلك القطعِ الحربيةِ شماليَّ البحرِ الأحمرِ ومنها حاملةُ الطائراتِ الأمريكيةُ “ترومان” وذلكَ بعددٍ من الصواريخِ المجنحةِ والطائراتِ المسيرة».

وأضاف أن «عمليةُ الاستهدافِ التي استمرتْ لساعاتٍ، أدت إلى إعاقةِ العدوِّ عن شنِّ هجماتٍ عدوانيةٍ على بلدِنا خلالَ فترةِ الاستهداف»، مشيرًا إلى «أن القواتُ البحريةُ في القواتِ المسلحةِ نفذت عمليةً عسكريةً استهدفتْ سفينةَ الإمدادِ الأمريكيةِ التابعةِ لحاملةِ الطائراتِ “ترومان” بصاروخٍ باليستي».

وأكدّ أن «اليمنَ قيادةً وشعباً وجيشاً يخوضُ بكلِّ بسالةٍ معركةَ الانتصارِ للشعبِ الفلسطينيِّ المظلومِ تنفيذاً للواجباتِ الدينيةِ والأخلاقيةِ والإنسانيةِ وأنَّ القواتِ المسلحةَ مستمرةٌ بعونِ اللهِ تعالى في تنفيذِ عملياتِها الإسناديةِ والدفاعيةِ حتى وقفِ العدوانِ على غزةَ ورفعِ الحصارِ عنها».

فعالية عيدية

عودة لبادئ السياق، نفت حركة “أنصار الله” ما اعتبرته «مزاعم الرئيس الأمريكي المجرم ترامب حاول ما وصفه بأنه استهداف لاجتماع سري لقيادات عسكرية كانت تستعد لتنفيذ عمليات بحرية»، موضحة أنها فعالية لزيارة اجتماعية عيدية في محافظة الحُديدة.

وكان ترامب نشر على منصة “تروث سوشيال”، الجمعة، منشورًا تضمن فيديو زعم أنه لقيادات عسكرية من الحوثيين كانوا يستعدون لتنفيذ هجوم بحري.

وفي الفيديو تظهر صورة باللونين الأبيض والأسود من الجو عشرات الأشخاص متجمعين في شكل دائري، قبل أن يتم استهدافهم بضربة أمريكية.

كما أظهرت الصور لقطات للموقع الذي تعرض للقصف بعد الضربة التي استهدفت مَن كانوا هناك.

مصدر للحوثيين أوضح في تصريح نشرته وكالة سبأ بصعاء «أن مقطع الفيديو الذي نشره المجرم ترامب زاعماً بأنه تجمع لقيادات عسكرية لم يكن سوى فعالية لزيارة اجتماعية عيدية في محافظة الحُديدة، وأن هذه الفعالية تقام مثلها في مختلف المحافظات في كل الأعياد والمناسبات، وهذا معروف لدى كل أبناء الشعب اليمني».

وأكدَّ «أنه لا توجد أي علاقة لمن كانوا متواجدين في ذلك التجمع بتنفيذ عمليات القوات المسلحة اليمنية التي تنفذ قرار حظر الملاحة على السفن المرتبطة بالعدو الأمريكي والإسرائيلي كما زعم المجرم ترامب».

وذكر «أن هذه الجريمة الأمريكية البشعة التي خلفت عشرات الشهداء والجرحى تعبر عن حجم الإفلاس والفشل الأمريكي في عدوانه على اليمن، وأنها امتداد لجريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها العدوان الإسرائيلي الأمريكي في غزة» مؤكدًا «أن هذه الجريمة البشعة لن تسقط بالتقادم، وأن القوات المسلحة اليمنية التي انتصرت لأبناء غزة لن تترك دماء أبناء الشعب اليمني تذهب هدرا».

كذلك، اعتبر عضوُ المجلس السياسي الأعلى للحوثيين، محمد علي الحوثي، اليوم الأحد، أن «نشرَ ترامب لمشهدِ استهداف فعالية عيدية، هو محاولةٌ للتهرب من مسؤولية الجريمة».

وقال في تصريحات صحفية، إن «ترامب قام باستباق النشر من خلال تزوير وَصْفِ الحادثة، وكذا الترويج لإنجاز، بهَدفِ مواجَهةِ ضباط ومسؤولي البنتاغون وغيرهم المعترضين والمقلِّلين من نجاح العدوان الأمريكي على اليمن».

وأوضح أن «ُاسلُـوبَ ترامب المفضوح، دليلٌ على الفشل الاستخباراتي الأمريكي»، معتبرًا «استهدافَ التجمعات العيدية دليلاً على إرهاب أمريكا»، مؤكّـداً أنها «جريمة إرهابية بشعة لا تمنح المجرم ترامب إلا إنجازَ الخزي والعار».

وقال إن «ما تقوم به أمريكا من قصف واستهداف الأعيان المدنية وغيرها في اليمن هي جرائم حرب مُدانةٌ وإرهابٌ لا مبرّر له»، مُضيفاً أن «العدوانَ الأمريكي على اليمن إجرامٌ لإسناد الإجرام الإسرائيلي لإبادة غزة؛ ما يؤكّـد تشابُهَ قلوبُهم؛ فتشابهت أفعالهم اللامشروعة».

حسب تقاليد ثقافة المجتمع اليمني؛ فإن تجمع الناس في شكل دائري يكون في الغالب ضمن برنامج صلح قبلي، أو وقفة تضامنية ومناصر قبلية، أو تجمعًا لتلقي مصافحة عيد الفطر أو غير الأضحى أو استقبال ضيوف وزوار كبار الشأن.

عمليات مستمرة

وفي منشور لها على منصة “إكس”، السبت، قالت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)

أن «أفراد الخدمة المتفانون لدينا من مجموعة حاملة الطائرات هاري إس ترومان موجودون في مواقعهم، ويقومون بشن عمليات مستمرة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ضد الحوثيين».

وفي تصريح لوزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، قال إن: “الهجمات الأمريكية على اليمن غير قانونية وعلى الدول وضع حد لمعاناة الفلسطينيين.”