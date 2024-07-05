«اليمن: عشرات المظاهرات نُصرة للمقاومة في جُمعة «مع غزة جبهات الإسناد ثبات وجهاد

صنعاء – «القدس العربي»: شهدت أكثر من عشر محافظات يمنية، أمس الجمعة، تحت شعار “مع غزة جبهات الإسناد ثبات وجهاد”، مظاهرات ومسيرات جددت من خلالها مئات الآلاف من اليمنيين مساندتهم لقطاع غزة، وهو يقاوم أبشع احتلال عرفه التاريخ الحديث، مؤكدين إدانتهم واستنكارهم لجرائم الإبادة الجماعية التي يستمر الاحتلال الإسرائيلي في ارتكابها في القطاع للشهر التاسع على التوالي.

واحتشد في ميدان السبعين بصنعاء عشرات الآلاف من المتظاهرين الذين توافدوا من مديريات أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء رافعين العلمين الفلسطيني واليمني، مؤكدين التزامهم وثباتهم في مساندة جبهات الإسناد لغزة.

ورفع المتظاهرون الهتافات المنددة بالدعم الأمريكي والغربي لاستمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي الوحشية بحق الشعب الفلسطيني.

وأكدوا أن “المساندة الأمريكية الواضحة للعدو الصهيوني هي التي جعلت العدو يتجرأ على ارتكاب جرائم حرب الإبادة الجماعية ويُمعن في حصار الشعب الفلسطيني، ويتفنن في قتل الأطفال والنساء على مرأى ومسمع من العالم كله”.

ونددوا “بالتواطؤ والصمت الدولي والأممي المريب إزاء المجازر الوحشية التي يرتكبها الكيان الصهيوني، والتجويع والتعذيب للأسرى واستخدامهم كدروع بشرية ضمن جرائم العدو البشعة”.

وحيّا البيان الصادر عن المسيرة “الصمود الكبير للشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة التي تستمر في التنكيل بالعدو الإسرائيلي وتكبيده الخسائر البشرية والمادية”.

وأدان واستنكر “الخذلان العربي والإسلامي تجاه مظلومية الشعب الفلسطيني حد اعتبار البعض المقاومة في فلسطين ولبنان إرهابيين وغض الطرف عن الإرهاب الحقيقي والإجرام الوحشي للعدو الصهيوني بحق أطفال ونساء فلسطين”.

وشهدتْ محافظات صعدة والحديدة وإب والضالع وتعز وذمار والبيضاء وحجة وعمران والمحويت وريمة ومأرب والجوف وغيرها، وفق وكالة الأنباء سبأ التي يديرها الحوثيون، عشرات المسيرات والمظاهرات نصرة لغزة واستنكاراً لاستمرار جرائم الاحتلال الوحشية ضد الشعب الفلسطيني والصمت الدولي إزاء ذلك.

إلى ذلك، شهدت مدينتا تعز ومأرب الواقعتين في مناطق نفوذ الحكومة المعترف بها دولياً ،عقب صلاة الجمعة ، وقفتين احتجاجيتين تضامنًا مع الشعب الفلسطيني وإدانة لجرائم الإبادة والتجويع التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي الغاشم في قطاع غزة، وفقا لموقع الصحوة نت.