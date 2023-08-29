اليمن: عضو في «الرئاسي» يطالب بإحالة رئيس الحكومة والقيادات المشمولة بالتقرير البرلماني للتحقيق حول اتفاقية «إن إكس»

صنعاء – «القدس العربي»: عادت اتفاقية منح شركة الاتصالات (إن إكس) الإماراتية المثيرة للجدل ترخيص تشغيل الهاتف النقال والإنترنت في اليمن إلى الواجهة مجدداً، لكن هذه المرة تصاعد الخلاف بشأنها حتى بات يهدد تماسك أركان الحكومة المعترف بها، لاسيما بعدما تجاوز الخلاف قطبي الحكومة والبرلمان إلى داخل مجلس القيادة الرئاسي (أعلى سلطة في البلاد).

ففي الوقت الذي أكد اجتماع، الإثنين، برئاسة عضو المجلس الرئاسي، عيدروس الزُبيدي، تأييده للاتفاقية، طالب عضو المجلس، عثمان مُجلي، في خطاب وجهه لرئيس المجلس، بإحالة رئيس مجلس الوزراء وكل المشمولين في التقرير البرلماني الأخير للتحقيق، وإلغاء كل الإجراءات والاتفاقيات الموقعة من قبلهم.

السؤال الذي يطرح نفسه وبقوة: ما الحقيقة الكامنة وراء هذا الصفقة حتى تدفع بالخلاف الحكومي بشأنها مبلغاً يتجاوز فيه رئيس مجلس الوزراء خطاب أعضاء في مجلس النواب، ويصادق على الاتفاقية (22 أغسطس/آب)، ليأتي خطاب رئيس مجلس النواب لرئيس مجلس الوزراء (25 أغسطس/آب) حاد اللهجة كاشفاً عن تجاوزات خطيرة تضمنها تقرير اللجنة البرلمانية الخاصة بتقصي الحقائق فيما أثير من مخالفات في قطاعات الكهرباء والنفط والاتصالات والجوانب المالية، والتي خلصت فيما يتعلق بالاتصالات، وتحديداً الاتفاقية مع شركة إن إكس، أن لا مرجعية دستورية وقانونية للاتفاقية، محذرة مما يترتب عليها من إعفاءات ضريبية، وتمكين لاستغلال ممتلكات وبنى تحتية، بما في ذلك ما يمثل تهديداً للسيادة.

وخاطب رئيس مجلس النواب الموالي للحكومة، سلطان البركاني، السبت، رئيس مجلس الوزراء، معين عبد الملك، مطالباً بإلغاء الإجراءات التي تمت، وإعادة النظر في الاتفاقية وفق الضوابط القانونية والدستورية، وتفعيل اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات.

ورداً على ذلك ترأس عضو مجلس القيادة الرئاسي، عيدروس الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي الموالي للإمارات، اجتماعاً للجنة العليا للإيرادات السيادية والمحلية ومعه رئيس مجلس الوزراء، معين عبدالملك، وجاء خبر وكالة الأنباء الحكومية، مؤكداً أهمية الاتفاقية مع شركة إن إكس، و”أشادت اللجنة بالاتفاقية التي صادقت عليها الحكومة لإنشاء شركة اتصالات مشتركة بين المؤسسة العامة للاتصالات وشركة إن إكس الإماراتية لتقديم خدمات اتصالات الهاتف النقال والإنترنت، مؤكدة أنها تمثل خطوة مهمة لتحرير قطاع الاتصالات من هيمنة الميليشيات الحوثية، وتضيف مورداً اقتصادياً استراتيجياً لصالح الخزينة العامة للدولة، وتوفر بيئة اتصالات حديثة آمنة يمكن الاعتماد عليها في مختلف القطاعات”.

وقال وزير النقل السابق، صالح الجبواني، تعليقاً على ذلك في تدوينة على منصة إكس: “سيقف المجلس الانتقالي بجانب معين عبد الملك ما دام التوقيع تم على صفقة الاتصالات لمصلحة الإمارات، وقد يكون توقيع معين على الصفقة جاء بضغط الانتقالي، وهم المضيفون له في (الجنوب) كما يقولون. أولى الدلائل على دور الانتقالي أن وزراءه قد وقفوا وبقوة مع توقيع الصفقة”.

مما سبق يتضح أن ثمة إصراراً عجيباً على المضي بالصفقة على الرغم من التحذيرات البرلمانية، والجدل المثار بشأنها في وسائل الإعلام ومنصات التواصل، باعتبارها تمثل تفريطاً بحقوق سيادية ممثلة في البوابة الدولية للإنترنت، علاوة على أسئلة عديدة مازالت قائمة بشأن قيمة الترخيص والإعفاءات الضريبية والجمركية، وتمكين الشركة من عديد من البنى التحتية لقطاع الاتصالات في عدن وغيرها، وقبل ذلك تمرير الاتفاقية دون مناقصة، علاوة أن مثل هذه المناقصات هي من صلاحيات اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات، التي لم يتم تشكيلها وتفعيلها حتى الآن، كما أن من الضرورة إعلان نص الاتفاقية في وسائل الإعلام بعد إقرارها من البرلمان؛ وبالتالي فإن بقاء الاتفاقية سرية يدفع بالكثير من الشكوك نحوها. وانطلاقاً من ذلك مازال الخلاف داخل مؤسسات الدولة يتصاعد بشأن هذه الصفقة وغيرها من المخالفات التي تضمنها تقرير اللجنة البرلمانية الأخير.

في هذا السياق، تداول نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي رسالة من عضو مجلس القيادة الرئاسي، عثمان مجلي، إلى رئيس مجلس القيادة، رشاد العليمي، والتي تطرق فيها لهذه الاتفاقية.

وأشار، في مستهل الرسالة، إلى خطابات سابقة منها رسالة وجهها لرئيس المجلس بتاريخ 8 أبريل/ نيسان الماضي بشأن التراشق الإعلامي واتهامات الفساد بين نائب مدير مكتب رئاسة الجمهورية للشؤون الاقتصادية ورئيس مجلس الوزراء، والاقتراح بتشكيل لجنة للتحقيق في الأمر، وكذلك الخطاب الموجه لرئيس مجلس الوزراء بتاريخ 6 مارس/ آذار بخصوص تفاصيل آلية شراء المشتقات النفطية لوقف العبث الحاصل فيها من قبل الحكومة حد قوله، وكذلك الخطاب إلى رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 20 أغسطس/ آب بخصوص تأجيل مناقشة ما يسمى (مشروع اتفاقية إنشاء شركة اتصالات مشتركة) على ضوء رسالة عدد من أعضاء مجلس النواب.

كما أشار مجلي إلى رسالة رئيس هيئة رئاسة مجلس النواب بتاريخ 25 أغسطس/ آب الموجهة إلى رئيس مجلس الوزراء، بشأن تقرير لجنة تقصي الحقائق ذات العلاقة بما أثير من مخالفات في قطاعات الكهرباء والنفط والاتصالات وغيرها. وقال مخاطباً رئيس مجلس القيادة “إن عدم التعاطي المبكر من قبلكم مع ما نطرحه من ملاحظات في أداء الحكومة وعدم التعاطي مع خطابنا المرسل إليكم بشأن تشكيل لجنة للتحقيق في تهم الفساد بين نائب مدير مكتب رئاسة الجمهورية للشؤون الاقتصادية ورئيس مجلس الوزراء كان أحد الأسباب الرئيسية التي أوصلت إلى هذا الوضع السيئ من الاستهانة بدستور الجمهورية اليمنية وقوانينها النافذة ومؤسساتها الاعتبارية من قبل رئيس مجلس الوزراء وقيادات تنفيذية أخرى في الحكومة، وكذلك فإن عدم اكتراث رئيس الوزراء لملاحظاتنا ورسالتنا لإيقاف العبث والفساد وسوء الإدارة والتمادي في الممارسات غير القانونية واللامسؤولة قد تسبب بكارثة كبيرة في مختلف المجالات”.

وأضاف: “وبراءة للذمة أمام شعبنا اليمني الذي يعاني جراء هذه الممارسات الكارثية واحتراماً للمؤسسة التشريعية التي أقسمنا أمامها باحترام الدستور والقانون ووضع مصلحة الشعب اليمني فوق كل المصالح الضيقة، والحفاظ على سيادة البلد فإنني أطالب بإحالة رئيس مجلس الوزراء، وكل من له ارتباط بالملفات المشمولة في رسالة وتقرير مجلس النواب إلى التحقيق وإلغاء كل الإجراءات والاتفاقيات والقرارات التي تم توقيعها من قبلهم، والتي تمس الثروات السيادية للدولة اليمنية واحترام دستورية وشرعية المؤسسة التشريعية وتقاريرها وتوصياتها”.

وتابع: “ومن باب المسؤولية التي على عاتقنا جميعاً حررنا هذا إلى فخامتكم وفي حال عدم التعاطي مع خطابنا هذا فإن فخامتكم مَن يتحمل المسؤولية الكاملة”.

وتعليقاً على ذلك، قال السفير اليمني السابق، مصطفى نعمان، أمس الثلاثاء، في تدوينة على منصة إكس: “الإصرار على سرية أي اتفاقية يثير الشبهات حول بنودها وحول قانونية الإجراءات. ونشر عضو مجلس القيادة الرئاسي عثمان مجلي رسائل بعثها إلى رئيس “المجلس” وتم تجاهلها. هذا أمر في غاية الخطورة ويثبت عدم قدرة الرئيس على إدارة “المجلس” وعليه أن يعلن حقيقة الأمر عملاً بالقسم الذي أداه”.

في السياق ذاته، أبدى آخرون مخاوف من أن ما يحصل ربما يكون بداية تصدع داخل مؤسسة الحكومة الشرعية، وقال الباحث اليمني، مصطفى ناجي: “بوادر تصدع الشرعية كبيرة بسبب الفجوة التي تتعاظم بين مجلس القيادة ورئاسة الوزراء عقب صفقة بيع شركة الاتصالات”.

الجدير بالإشارة أنه في 18 يوليو/ تموز، وقع 37 عضواً في مجلس النواب الموالي للحكومة على رسالة موجهة إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، يعترضون فيها على بيع بوابة الاتصالات الدولية “عدن نت” إلى إن إكس. وأشار النواب إلى أن ذلك سيكون إجراءً غير قانوني يخالف الدستور والقوانين النافذة، ودعوا العليمي إلى التدخل ووقف إتمام عملية البيع. كما أكد النواب في الرسالة أنه لا يوجد أي مسوغ دستوري أو قانوني يمنح مجلس الوزراء أو وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات الحق القانوني بإقرار هكذا صفقات، التي لا يمكن أن يأذن بها سوى مجلس النواب. كما ذكرت الرسالة أن مثل هذه الاتفاقيات تؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني وتمس أمن وسيادة البلاد، وتُخل بمبدأ الشفافية والتنافس العادل.

وكانت الحكومة، وفق تقرير لمركز صنعاء للدراسات، قد أصدرت القرار رقم 79 لعام 2022 (نهاية ديسمبر/ كانون الأول) الذي يمنح الشركة ترخيصاً لتشغيل عدن نت، إلى جانب عدد من الإعفاءات والامتيازات.

واعتبرت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات الاتفاق شراكة وليست بيعاً، وجاء كضرورة لتحسين خدمات الاتصالات والإنترنت ووضع حد لسيطرة جماعة الحوثيين على القطاع. وبحسب الوزارة، تشمل الشراكة شركات عالمية كبيرة لعبت دوراً كبيراً في تطوير القطاع في المنطقة، وأُبرمت وفقاً لخطة توسعية درستها الوزارة.

ووفق تقرير مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية: “لا يتضح بعد كيف جرى التوسط في الصفقة، إلا أن مصادر إعلامية ذكرت أن الوزارة تعتزم بيع 70٪ من أصول شركة عدن نت، المسؤولة عن توفير خدمة الجيل الرابع لمستخدمي الإنترنت في عدن وغيرها من المحافظات الخاضعة اسمياً لسيطرة الحكومة. وشركة إن إكس تأسست في أبوظبي قبل سبع سنوات، ولم يسبق لها أن انخرطت في مشاريع كمشغل لشبكة هاتف محمول، في حين أُسست شركة عدن نت من قِبل الحكومة في سبتمبر/أيلول 2018 لتلبية الطلب على خدمة الإنترنت والتي كانت تغطيها سابقاً شركة يمن نت ومقرها صنعاء، ولكسر احتكار سلطات الحوثيين لمنظومة الاتصالات”.