اليمن: غارات أمريكية على جزيرة كمران وعشرات المظاهرات تضامناً مع غزة

صنعاء ـ «القدس العربي» : جددت مقاتلات أمريكية وبريطانية، الجمعة، قصفها على محافظة الحُديدة، وذلك بالتزامن مع عشرات المظاهرات شهدتها المُدن الرئيسية في مناطق سيطرة «أنصار الله» (الحوثيون) في شمال ووسط اليمن، للجُمعة الأربعين، تضامنًا مع غزة وتنديدًا بالعدوان الإسرائيلي على الحُديدة.

وأكتظَّ ميدانُ السبعين في العاصمةِ صنعاء بعشراتِ الآلاف من المتظاهرين الذين رفعوا العلمين الفلسطيني واليمني، وهتفوا بشعاراتِ الاستنكار للهجمات الإسرائيلية على الحُديدة، مؤكدين «ثبات موقف اليمن في مساندته لغزة، وانتصاره لمأساتها، ورفضه لجرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال كل يوم منذ أكثر من عشرة أشهر».

وأكدَّ بيان المسيرة أن «العدوان الإسرائيلي على الحُديدة إنما أشعل في قلوب الشعب اليمنيّ الغضب عليه، وزاده قناعة ويقينًا بأنه مجرم وباغ، وستستمر العمليات، والرد آت لا بد منه». كما أكدَّ «التأييد لفصائل المقاومة الفلسطينية، وحقها في ردع المحتل حتى تحرير الأرض».

وأشاد بـ «استمرار جبهات الإسناد التي فرضت معادلة جديدة في غاية الأهمية، وأفشلت مساعي العدو في التفرد بالشعب الفلسطيني».

ودعا «كافة الشعوب العربية والإسلامية والحكومات والمنظمات الدولية الحقوقية والإنسانية للتحرك على مختلف الأصعدة لإيقاف جرائم تحالف العدوان الأمريكي الإسرائيلي وأدواته بحق الشعبين اليمنيّ والفلسطيني».

وأكدَّ المحتشدون «استنكارهم الشديد لتمادي العدو الصهيوني في ارتكاب المجازر المروعة في غزة منذ أكثر من عشرة أشهر، والتي راح ضحيتها أكثر من 154 ألفاً ما بين شهداء ومفقودين وجرحى وأسرى، جُلهم من الأطفال والنساء، في ظل صمتٍ دولي ودعمٍ أمريكي وغربي وتواطؤ وخُذلان عربي مريب».

وأشار البيان إلى «أن استقبال الأمريكان لمجرمي الحرب الصهاينة بكل حفاوة وترحاب بكل ما فيهم من باطل وإجرام، يُحتم على كافة العواصم العربية والإسلامية استقبال قادة المقاومة الأبطال الأحرار بذات الحفاوة».

وخرجت في محافظة الحديدة 27 مسيرة، واستنكر فيها المحتشدون «ما أقدم عليه الكيان الإسرائيلي من استهداف للمنشآت المدنية والخدمية في المحافظة، ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى من المدنيين» مؤكدين «الاستمرار في التعبئة ومناصرة الشعب الفلسطيني».

كما شهدتْ محافظة صعدة 22 مسيرة، ومحافظة ريمة 23 مسيرة، ومحافظة المحويت 31 مسيرة، ومحافظة إب 47 مسيرة، ومحافظة تعز 11 مسيرة، ومسيرات عديدة في محافظاتِ حجة وعمران والبيضاء وذمار ومأرب والجوف والضالع وغيرها من المحافظات، وفق وكالة الأنباء سبأ، التي يُديرها الحوثيون، وذلك تحت شعار» انتصارًا لغزة ماضون في المرحلة الخامسة من التصعيد».

إلى ذلك، قالت وسائل تابعة للحوثيين إن مقاتلات أمريكية وبريطانية شنّت، مساء الجمعة، قصفًا على جزيرة كمران بمحافظة الحُديدة غربي البلاد.

وقالت قناة المسيرة الفضائية إن «العدوان الأمريكي البريطاني جددَ، الجمعة، عدوانه على محافظة الحديدة مستهدفًا جزيرة كمران بأربع غارات» دون مزيد من التفاصيل حول ما إذا كانت الغارات قد أسفرت عن خسائر بشرية أو مادية.

وبهدف إعاقة الحوثيين عن تنفيذ عملياتهم البحرية، تشنّ واشنطن ولندن منذ 12 يناير/كانون الثاني ضرباتٍ صاروخية وغارات جوية على أهداف في اليمن، تقولان إنها للحوثيين. وردًا على ذلك، أعلن الحوثيون اعتبار السفن الأمريكية والبريطانية أهدافًا عسكرية مشروعة.