اليمن: غارة أمريكية على الحُديدة ومحادثات دبلوماسية «لاستكشاف خيارات» إنقاذ ناقلة النفط «سونيون»

صنعاء – «القدس العربي»: قالت وسائل إعلام تابعة لجماعة “أنصار الله” (الحوثيون) في اليمن إن “العدوان الأمريكي البريطاني شن، أمس الإثنين، غارة على محافظة الحديدة” غربي البلاد.

ويأتي هذا في حين قالت وسائل إعلام أمريكية إن محادثات يونانية سعودية تمضي في اتجاه استكشاف خيارات إنقاذ ناقلة النفط اليونانية المهجورة في البحر الأحمر، مؤكدة الحاجة إلى “قاطرات أكبر قوة” لخيار سحب السفينة إلى المملكة العربية السعودية، والبدء بنقل النفط الخام إلى سفينة بديلة.

وقالت قناة المسيرة الفضائية إن “العدوان الأمريكي البريطاني استهدف بغارة منطقة الجبانة غرب مدينة الحديدة” دون مزيد من التفاصيل عن الخسائر.

وكانت مقاتلات أمريكية وبريطانية قد شنّت الأحد، وفق المصدر ذاته، ثلاث غارات على منطقة ميتم شرق مدينة إب وسط البلاد.

وتشنّ الولايات المتحدة وبريطانيا، منذ12 يناير/ كانون الثاني الماضي، ضربات صاروخية وغارات جوية على أهداف في اليمن تقولان إنها للحوثيين. ورداً على ذلك، اعتبر الحوثيون السفن الأمريكية والبريطانية أهدافاً عسكرية مشروعة.

في موازاة ذلك، تستمر الجهود الهادفة لإنقاذ ناقلة النفط، التي ترفع العلم اليوناني “سونيون”، وسبق أن غادرها طاقمها عقب تعرضها لهجوم في البحر الأحمر من قبل الحوثيين في 21 أغسطس/ آب، وذلك لتجاوز شركتها “قرار حظر الوصول إلى موانئ فلسطين المحتلة”، وفق بيان تبني الحوثيين لاستهدافها في 22 أغسطس. ويستهدف الحوثيون السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إليها أو التي سبق لشركاتها دخول موانئ فلسطين المحتلة عقب قرار الحظر الحوثي، الذي يأتي في سياق “التضامن مع غزة”.

وتسبب الهجوم في إشعال حرائق في سطح السفينة وتوقف محركها.

وفي سياق جهود إنقاذها، عملت الشركة اليونانية المالكة للسفينة “دلتا تانكرز” على استئجار قاطرات لسحبها تحت حماية من قوات المهمة البحرية للاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر(أسبيدس)، التي أعلنت في 3 سبتمبر/ أيلول الجاري أن “الشركات الخاصة والمسؤولة عن عملية إنقاذ الناقلة توصلت إلى أن الظروف غير مواتية لإجراء عملية السحب، وأن ليس من الأمن المضي قدماً فيها”. وأضافت أن الشركات الخاصة تدرس “حلولاً بديلة”. وكان الحوثيون قد أعلنوا موافقتهم على سحب السفينة.

وفي هذا السياق، أشار تقرير نشرته، أمس الإثنين، مجلة “مارتيم اكسكيوتيف” الأمريكية المتخصصة بالشؤون البحرية إلى أن المحادثات ما زالت مستمرة بشأن إنقاذها.

وقال: “إن اليونان بصفتها الدولة صاحبة العلم لناقلة النفط الخام، التي يبلغ وزنها 164000 طن، تقود محادثات دبلوماسية مع المملكة العربية السعودية لاستكشاف الخيارات”.

وأرجع التقرير تأخر أعمال الإنقاذ إلى ما سماها مخاوف بشأن سلامة القاطرات وطواقمها. موضحاً أن ثمة “حاجة إلى قاطرات أكبر قوة لتحريك الناقلة المحملة”.

ونقلت المجلة عن وسائل إعلام يونانية أن “المسؤولين الحكوميين يتشاورون مع المملكة العربية السعودية بشأن الخيارات، ويقترحون على الرغم من المخاطر أنه قد تكون هناك محاولة لسحب الناقلة إلى المملكة العربية السعودية، والبديل هو نقل النفط الخام من سفينة إلى أخرى، مما قد يقلل على الأقل من الحجم المعرض للانسكاب”.