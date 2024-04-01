اليمن: غارة أمريكية ـ بريطانية على الحديدة

صنعاء- «القدس العربي»: أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، أمس الاثنين، أن الولايات المتحدة وبريطانيا شنتا غارة على محافظة الحديدة الساحلية غربي البلاد. وقالت قناة المسيرة الناطقة باسم الحوثيين، في شريطها العاجل: “العدوان الأمريكي البريطاني يشن غارة على منطقة الطائف في مديرية الدريهمي التابعة للحديدة”.

ولم تذكر القناة تفاصيل بشأن نتائج الغارة، فيما لم يصدر تعقيب فوري من الجانب الأمريكي أو البريطاني حتى الساعة 15:00 (ت.غ). وتعد الحديدة واحدة من أهم المحافظات اليمنية، كونها تحوي مطارا دوليا و3 موانئ حيوية، إضافة إلى امتلاكها شريطا ساحليا طويلا.

وتضامنا مع غزة التي تواجه عدواناً إسرائيلياً مدمراً منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، استهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحرين الأحمر والعربي.

إلى ذلك، أعلنت جماعة “أنصار الله” (الحوثيون)، أمس الاثنين، ضمن كتاب “المؤتمر الثاني -فلسطين قضية الامة المركزية”، الذي بدأ أمس الاثنين في صنعاء، أن من سقطوا جراء الغارات الامريكية والبريطانية على اليمن، بلغ عددهم 36 شخصا.

وأوردوا ذلك بالأسماء والأماكن والتاريخ، بدءًا من استهداف الطيران الأمريكي لزوارق للحوثيين في 31 ديسمبر/ كانون الأول الماضي وحتى 7 فبراير/ شباط.

وحمل الكتاب في ملحقاته توثيقًا لما سماه ” قائمة الشرف اليماني في معركة الفتح الموعود”، وهي أسماء من سقطوا في البحر الأحمر ومحافظات الحديدة وتعز والبيضاء وصنعاء وصعدة، جراء الغارات الأمريكية والبريطانية.

وبدأ الجيشان الأمريكي والبريطاني ضرباتهم الصاروخية وغاراتهم الجوية على ما يعتبرانه أهدافا للحوثيين في اليمن في 12 يناير/ كانون الثاني. وكان قد سبق ذلك غارات في البحر الأحمر ضد زوارق لقوات موالية للحوثيين.