اليمن في السياسات والسرديات الإعلامية والدولية… مؤتمر يبدأ اليوم في إسطنبول

صنعاء ـ «القدس العربي»: تبدأ، في إسطنبول، اليوم الخميس، أعمال مؤتمر “اليمن في السياسات والسرديات الإعلامية والدولية”، الذي ينظمه، لمدة يومين، مركز المخا للدراسات الاستراتيجية.

وردًا على سؤال “القدس العربي”: لماذا هذا المؤتمر، وفي هذا التوقيت، وما أهميته بالنظر للحظة اليمنية الراهنة؟ أوضح رئيس مركز المخا، عاتق جار الله، أن “انعقاد المؤتمر يأتي في الوقت الذي يشهد فيه اليمن تحديات إنسانية وسياسية متزايدة، لا سيما مع تزايد الصراع والاستقطابات في المنطقة، نتيجة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ولبنان، ودخول الملف اليمني طي النسيان، خاصة في البعد الإنساني والمعيشي، مما يتطلب العمل على إبراز القضايا اليمنية بشكل أكثر في الساحة الدولية مع محاولة توجيه الإعلام العالمي نحو تسليط الضوء على الأزمات الإنسانية، ولذلك فإن المؤتمر يمثل فرصة لتوجيه الانتباه إلى ما يعانيه اليمنيون”.

وأضاف: “كما يتزامن توقيت المؤتمر مع الجهود الدولية المتزايدة للبحث عن حلول دائمة للصراع في اليمن في ظل التغيرات الجيوسياسية، هناك حاجة ملحة للتعاون الدولي لدعم عملية السلام، مما يجعل المؤتمر منصة مثالية لتعزيز الحوار بين الأطراف المختلفة”.

وأردف جار الله: “كما يسعى المؤتمر إلى إعادة تشكيل السرديات حول اليمن، من خلال تقديم روايات منوعة تعكس تجارب اليمنيين وآمالهم، بعيدًا عن التغطيات السلبية التي تهيمن عليها جهات بحد ذاتها. هذا يمكن أن يسهم في تغيير الصورة النمطية عن اليمن ويعزز من دعم المجتمع الدولي لمساعدته في تحقيق الاستقرار والتنمية”.

ويجمع المؤتمر، وفق البيان التعريفي، خبراء سياسيين، باحثين، وعددًا من الصحافيين اليمنيين والأجانب، حيث يقدّم الضيوف أوراقًا بحثية مسترشدة بالموضوعات التي يقترحها مركز المخا، بهدف استعراض وجهات النظر المتعددة حول القضايا المؤثرة في اليمن.

وتشمل موضوعات المؤتمر الأبعاد الإنسانية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية للأزمة اليمنية، وتأثير وسائل الإعلام على السياسات والقرارات الدولية والمجتمع الدولي.

ويتناول برنامج اليوم الأول، الذي حمل عنوان “الأزمة اليمنية في الإعلام ومراكز صناع القرار” عددًا من العناوين: قراءة تاريخية للأحداث اليمنية، كيف يرسم الإعلام البريطاني صورة اليمن أمام العالم، دور الاتحاد الأوروبي وسياساته في مقاربات الأزمة اليمنية، الروايات الإعلامية والسياسات الأمريكية تجاه اليمن، التغطية الإعلامية الدولية للهجرة والنزوح في اليمن، اليمن في الإعلام الروسي، الرؤية الصينية للأزمة اليمنية، التغطية الإعلامية الفرنسية للأزمة اليمنية، اليمن في السياسات والإعلام التركي.

ويناقش برنامج اليوم الثاني، الذي سيحمل عنوان “تأثير الإعلام الدولي ومقاربات بناء مستقبل السلام في اليمن”: الأمم المتحدة ومؤسساتها وأثر قراراتها على الملف اليمني، نحو سرديات إعلامية بناءة، اليمن في الاستراتيجية العسكرية الأمريكية، الإعلام الاجتماعي واليمن، مقاربات حول الصراع وبناء السلام في اليمن.