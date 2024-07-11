اليمن.. مقتل 3 جنود من قوات “الانتقالي” بانفجار عبوة ناسفة

اليمن: قتل 3 جنود وأصيب آخرون من قوات “المجلس الانتقالي الجنوبي“، الخميس، في انفجار عبوة ناسفة استهدفتهم بمحافظة شبوة جنوبي اليمن، وفق ما ذكرته مصادر محلية.

وذكرت “قناة عدن” المستقلة التابعة للمجلس الانتقالي أن “عناصر إرهابية (لم تحدد هويتها) تسللت إلى منطقة شعب مذاب في محافظة شبوة، وشنت هجوما بقذائف آر بي جي والهاون، استهدفت موقعا ترابط فيه وحدات من قوات اللواء الأول دفاع شبوة (يتبع الانتقالي)”.

وأضافت القناة أن “عبوة ناسفة زرعت في إحدى الطرقات، انفجرت بمركبة عسكرية تابعة لقوات اللواء كانت قادمة للتعزيز، ما أدى إلى استشهاد ثلاثة جنود وإصابة آخرين”.

وأوضحت أن “العناصر الإرهابية استخدمت في الهجوم قذائف الهاون و آر بي جي وأسلحة رشاشة متوسطة وخفيفة، قبل أن تلوذ بالفرار تحت وطأة ضربات القوات الجنوبية التي أدت إلى مصرع وجرح عدد من العناصر الإرهابية المهاجمة”.

ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن الهجوم.

ويتواجد عناصر من “القاعدة” في عدد من محافظات اليمن، خاصة الجنوبية منها، ويشنون من حين إلى آخر هجمات ضد قوات الجيش والأمن الحكومية، وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي.

وتخضع محافظات جنوبية أخرى هي عدن وشبوة وسقطرى، لسيطرة قوات المجلس الانتقالي، الذي يطالب بانفصال جنوب اليمن عن شماله.

(الأناضول)