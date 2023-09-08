اليمن.. من نزوح إلى آخر وشتات يمزق عائلات

حجة (اليمن): يعصف باليمن عدة أزمات منها النزوح المتكرر من المناطق التي شهدت صراعًا دمويًا للعام التاسع، والتي أدت إلى نزوح نحو 4 ملايين ونصف مليون نازح، أغلبهم من الأطفال والنساء بمعدل 80%، وفقًا لتقرير أممي صدر في 8 أغسطس/آب المنفصل.

وتحتل مدن ومحافظات يمنية الصدارة في أعداد النازحين جراء المعارك العنيفة بين القوات الحكومية والحوثيين، والتي أدت إلى وجود عدد كبير من مخيمات النزوح في محافظات مثل مأرب (شرق) الغنية بالنفط، وتعز (جنوب غرب) ذات الكثافة السكانية.

بالإضافة إلى مدينة الحديدة (غرب) ذات الأهمية الاقتصادية على ساحل البحر الأحمر، فضلا عن المحافظات الجنوبية، إضافة إلى المديريات المحررة بمحافظة حجة (شمال غرب) والحدودية مع السعودية.

نكبة النازحين

وفي واحدة من المآسي الإنسانية وسط صحراء قاحلة مترامية الأطراف وأكواخ وخيام متداعية لأكثر من 150 أسرة نازحة من عزلة منطقة المخازن، إحدى ضواحي ريف مدينة ميدي الساحلية، أقصى شمال غرب محافظة حجة، يكابد الأطفال والنساء، فضلا عن كبار السن، مرارة النزوح والتهجير للسنة الثامنة تحت ظروف بيئية واقتصادية قاسية.

وصف محمد متنبك مسيرة النزوح بأنها “اللحظات الأصعب، والنكسة التي غيرت مجرى حياتي ومستقبل أطفالي”.

يخطو محمد متنبك (38 عاما)، مترجلاً نحو كوخه المتهالك جراء الرياح الشديدة والأمطار، علاوة على الكثبان الرملية في انتظار انفراجة وأمل في العودة إلى مسقط رأسه، رفقة زوجته وأبنائه السبعة، ومعه مئات النازحين، جلّهم من الأطفال.

وفي حديثه عن رحلة نزوحه، يقول متنبك: “قررنا المغادرة بعد أيام من الخوف والرعب بسبب القصف المدفعي، والاشتباكات الدائرة حول ميدي منتصف السنة الأولى للحرب”.

وأضاف: “وسط بكاء الأطفال ودموع النساء، مترجلين على أقدامنا، والبعض منا يمتطي الدواب تحت جنح الليل، فضلاً عن انقطاع التيار الكهربائي عن المدينة وضواحيها، تاركين وراءنا منازلنا ومصادر رزقنا نحو المجهول”.

وصف الرجل مسيرة النزوح بأنها “اللحظات الأصعب، والنكسة التي غيرت مجرى حياتي ومستقبل أطفالي”.

وأوضح أن “ثمانية أعوام من النزوح والتنقل إلى أربع مناطق مختلفة، بدءًا من مسقط رأسي بعزلة المخازن، مرورًا بمديرية حيران، ووصولاً إلى مديرية عبس، ثم العودة إلى عزلة بني فايد على بعد أكثر من 10 كلم متر من ميدي”.

أكواخ لا تصمد 6 أشهر

ويشكو النازحون، ومتنبك واحد منهم، من تردي الأوضاع المعيشية بالإضافة إلى تهدم أكواخهم وخيامهم نتيجة العوامل الطبيعية، فضلا عن تزايد شدة الغبار في فترة الظهيرة تزامنًا مع ارتفاع درجات الحرارة في ضوء غياب السلطات الحكومية والمنظمات الإنسانية.

وبيّن متنبك أن “معظم النازحين يلجؤون إلى استخدام الأكواخ المبنية من القش وأغصان الأشجار، إضافة إلى الطين، رغم تهدمها وسقوطها بعد صمودها فترة زمنية تصل إلى أكثر من ستة أشهر تقريبًا، بفعل الظروف المناخية القاسية”.

وأشار بيده إلى الأضرار التي لحقت بكوخه، قائلا: “خلال الأربع الأعوام الماضية قمت ببناء خمسة أكواخ لعائلتي”.

واعتبر أن كوخه الحالي “آيل إلى السقوط، وبحاجة إلى ترميم أو بناء كوخ جديد”.

وعن أسباب استخدام الأكواخ من الأغصان بدلا من الطوب، قال: “أوضاعنا الاقتصادية في تردٍ، وتكاليف أدوات البناء وأجور العمال غالية جدا، علاوة على ذلك الأرض ليست أرضنا”.

ويستغرق بناء الكوخ قرابة عشرة أيام، بعد تجميع القش والأغصان من مناطق غير آمنة تحتوي على مخلفات الحرب والألغام، بالإضافة إلى تأمين الحبال والطرابيل (أغطية أو سواتر)، ويصل تكاليف بنائه إلى 400 دولار.

ووفقًا للتقرير الصادر عن إدارة مخيمات النازحين (حكومي) في 7 فبراير/شباط الماضي، فإن أكثر من 3 ملايين نازح يتوزعون في 13 محافظة، و646 مخيمًا، و927 تجمعًا سكانياً، ويقدر عدد النازحين في محافظة حجة وحدها بأكثر من 19 ألف نازح.

فقدوا مصادر رزقهم

من جهته، أوضح حسن جربحي، أحد أعيان مديرية ميدي، أن “عدد النازحين في المديرية بلغ أكثر من 500 أسرة نازحة، منهم قرابة 200 أسرة تعيش فقرًا مدقعًا”.

جربحي: “جزء كبير من النازحين يعيشون في خيام ومساكن لا يتوفر فيها أبسط مقومات الحياة، وأغلبهم يكافحون لتأمين قوتهم وسد جوعهم من خلال الأعمال الشاقة وبأجرة يومية”.

وذكر جربحي أن “جزءًا كبيرًا من النازحين يعيشون في خيام ومساكن لا يتوفر فيها أبسط مقومات الحياة”، وأن “أغلبهم يكافحون لتأمين قوتهم وسد جوعهم من خلال الأعمال الشاقة وبأجرة يومية”.

ويعود المعلم عبد الله هادي، بذاكرته إلى اللحظات الأولى للنزوح، ويقول: “بعد 40 يومًا من دخول الاشتباكات إلى ميدي، غادرت جميع الأسر وبينهم أسرتي إلى المخيمات”.

وأشار هادي في حديثه إلى أنه “فقدَ أصدقاء له، فضلاً عن سقوط ضحايا من النساء والأطفال”.

وأضاف أن “النازحين فقدوا مصادر رزقهم، وأغلبهم يعمل في الزراعة ورعي الماشية، إضافة إلى تربية النحل”.

ولفت هادي إلى أن “نحو 350 مزرعة تحولت إلى صحراء قاحلة، ولا نستطيع الوصول إليها نتيجة الألغام الأرضية ومخلفات الحرب من مقذوفات غير منفجرة”.

للعام الخامس لم ير الطفل والديه

وفي السياق، تحدثت تقارير دولية عن عدد لا يحصى من الأطفال الأشد تضررًا نتيجة النزوح وويلات الحرب على الصحة النفسية، ومن هؤلاء الطفل نايف هادي محمد.

ويعيش نايف (12 عامًا) بعيدًا عن والديه وأخواته للعام الخامس، وأوضح جده محمد أبكر: “يعاني حفيدي من الوحدة والاكتئاب وتدهور في صحته النفسية، علاوة عن ذلك توقفه عن التعليم للسنة الثالثة بسبب فراقه أسرته”.

الجد أبكر (72 عامًا)، أفاد بأن المعارك “العنيفة” التي دارت بين طرفي النزاع أواخر مارس/آذار 2019 في قرى عزلة بني حسن، شمالي حجة، أحالت أسرا نازحة إلى النزوح والتشتت مجددًا، ومنها عائلة نايف.

ومنذ ذلك الحين، يمكث نايف مع جده وسط كوخ مهترئ، ويفصله الحصار وخطوط التماس عن عائلته التي تقطن أحد مخيمات مديرية عبس، الخاضعة لسيطرة الحوثيين، ويأمل جده في انتهاء الحرب وإعادة لمّ شمل العائلة.

(الأناضول)