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اليمن: نجاة قائد أمني “جنوبي” من محاولة اغتيال بسيارة مفخخة

منذ 14 دقيقة

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عدن – “القدس العربي”:

نجا قائد قوات الأمن الخاصة في عدن ولحج وأبين والضالع، اللواء فضل باعشن، الموالي للمجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الاثنين، من محاولة اغتيال بسيارة مفخخة انفجرت لحظة مرور موكبه على الطريق الدولي بمحافظة أبين/ جنوب اليمن، خلال عودته من محافظة حضرموت/شرق متجهًا صوب عدن.

وحسب مصادر محلية فقد انفجرت سيارة مفخخة بالقرب من مبنى السلطة المحلية بمدينة زنجبار، خلال مرور موكب قائد قوات الأمن الخاصة في عدن وأبين ولحج والضالع، اللواء باعشن، والذي لم يصب بأذى، بينما أُصيب ثلاثة من مرافقيه بجراح.

وأوضح رئيس عمليات قوات الحزام الأمني بمحافظة أبين، العقيد محمد الكلدي، أن التفجير يحمل بصمات تنظيم القاعدة الإرهابي، مشيرًا إلى أن قواته هرعت فور حدوث التفجير إلى الموقع، وباشرت مع فريق البحث والتحري بإدارة أمن المحافظة تحقيقًا لكشف خيوط الحادث الإرهابي، وفق تصريح إعلامي.

وتسيطر مليشيا المجلس الانتقالي الجنوبي على معظم محافظة أبين، التي يتواجد في بعض مناطقها عناصر لتنظيم القاعدة في جزيرة العرب.

وتخوض مليشيات “الانتقالي” مواجهات بين الفينة والأخرى مع عناصر من التنظيم، الذي يستهدف بعمليات إرهابية قوات عسكرية وأمنية هناك.

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