اليمن: هجمات أمريكية على الحديدة وصعدة

صنعاء/ عدن – «القدس العربي»: استأنفت القوات الأمريكية والبريطانية، أمس الاثنين، غارات مقاتلاتها على مناطق يمنية في محافظة الحديدة (غرب) ومحافظة صعدة (شمال).

وذكرت قناة المسيرة الفضائية الناطقة باسم جماعة “أنصار الله” (الحوثيون) أن مقاتلات التحالف الأمريكي البريطاني شنت مساء الاثنين، غارات جديدة استهدفت خلالها منطقة الكثيب بمحافظة الحديدة، ولم تذكر القناة مزيدًا من التفاصيل عن عدد الغارات وما تم استهدافه.

وسبق وشن التحالف الثنائي، صباحاً، 15 غارة على محافظتي الحديدة وصعدة.

ونقلت قناة المسيرة عن مصدر عسكري قوله إن “العدوان الأمريكي البريطاني استهدف بثماني غارات منطقة رأس عيسى، وشن ثلاث غارات على مناطق متفرقة من مديرية الزيدية بمحافظة الحديدة، فيما شن أربع غارات شرقي مدينة صعدة”.

وكان تحالف واشنطن ولندن قد شن ليل السبت وفجر الأحد 48 غارة على مناطق متفرقة في اليمن، استهدف فيها العاصمة وست محافظات.

وعود برد قاسٍ

وقالت واشنطن ولندن إن ضرباتهما الصاروخية في اليمن منذ 12 يناير/ كانون الثاني تهدف لتدمير مراكز ومنصات إطلاق صواريخ الحوثيين، بما يعيق عملياتهم في البحر الأحمر.

وعلى الرغم من ذلك، لم تؤثر هذه الضربات على قدرات الحوثيين، التي تصاعدت مؤشرات عملياتهم البحرية، وشملت بعد هذه الضربات السفن الامريكية البريطانية، بالإضافة إلى السفن المرتبطة بإسرائيل، “حتى يتم إيقاف العدوان الإسرائيلي على غزة”.

وتوعد الحوثيون برد قاس، وقال عضو المكتب السياسي للجماعة، علي القحوم، الاثنين، “عليهم تحمل الضربات، وفي جعبة القوات المسلحة (التابعة للجماعة) ما يُفاجئ الأعداء والمحتلين، ولها من القدرات العسكرية المتطورة، التي تدمر وتغرق المعتدين، وسيكون عدوانهم هذا وبالا عليهم، وبه ستسقط هيبتهم وغطرستهم وسيرحلون من البحر الأحمر والمنطقة صاغرين”.

وأكد استمرارهم في استهداف إسرائيل بالصواريخ والطيران المسير، واستهداف السفن المرتبطة بإسرائيل والمتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة.

وقال إن “هذه العمليات لا تشكل تهديدًا للأمن الملاحي البحري، والملاحة البحرية آمنه، ولا يهددها إلا التواجد المكثف للقوات العسكرية الأمريكية والبريطانية في البحر الأحمر، وهو تواجد غير مبرر وينتهك القانون الدولي”.

فيما قال عضو المكتب السياسي للجماعة، محمد البخيتي، في منشور على منصة إكس، مساء الاثنين: “العدوان الامريكي البريطاني على اليمن لن يثنينا عن استهداف الكيان الصهيوني بل يزيدنا عزما وإصرارًا على مواصلة عملياتنا العسكرية، حتى وقف جرائم الابادة الجماعية في غزة والسماح بدخول الغذاء والدواء والوقود لسكانها المحاصرين”.

إلى ذلك، قالت جماعة “أنصار الله” إن الغارات التي شنتها واشنطن ولندن على اليمن بلغت منذ 12 يناير/ كانون الثاني الماضي 300 غارة، متهمة الولايات المتحدة بممارسة الكذب فيما يتصل بالوضع في غزة وفي جنوب البحر الأحمر، مؤكدة الانفتاح على المحيط والاستعداد للسلام مع السعودية.

وقال نائب وزير الخارجية في حكومة الجماعة، حسين العزي، في مؤتمر صحافي، الاثنين بصنعاء: العالم يدرك أن واشنطن تكذب.

وذكر أن “هناك ما يقارب 300 غارة أمريكية بريطانية على بلدنا، وأمريكا هي مَن تعتدي علينا، ولا يمكن أن تفلت من العقاب”.

وأشار إلى ما اعتبره “الأكاذيب الأمريكية عبر تاريخها، كالحرب ضد المكسيك، والبارجة الأمريكية التي استندت إليها في مهاجمة الإسبان، ومهاجمتها لكوبا والفلبين كانت بناء على أكاذيب، وكذلك كذبة طائرة التجسس السوفيتية في ستينيات القرن الماضي، وحرب فيتنام التي اجتاحتها القوات الأمريكية، وارتكبت المجازر فيها بناءً على كذبة مهاجمة السفن الأمريكية، وكذبة أسلحة الدمار الشامل التي اتخذتها لاحتلال العراق”.

وقال: “إن كذبة أمريكا وتورطها في الحرب على اليمن ستكون الكذبة القاتلة والأخيرة، وستجني أمريكا الوبال والعار، وستخرج من اليمن مهزومة اخلاقياً وعسكرياً، وعلى كل المستويات”.

وأضاف: “أن الملاحة آمنة عبر البحر الأحمر، وعلى الرغم من أن العدوان على اليمن 9 سنوات لم نمس بأمن الملاحة”.

وقال نائب وزير الخارجية في حكومة الحوثيين: “إن موقفنا هو منع السفن الإسرائيلية والمتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة حتى وقف العدوان ورفع الحصار على غزة”.

وذكر أن “استهداف السفن الأمريكية والبريطانية هو نتيجة لاحقة للعدوان على بلدنا”، معتبرا واشنطن ولندن من يهددان أمن الملاحة من خلال عسكرة البحر الأحمر.

وقال: “إن العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن يسعى لمنع أي مساندة لشعب فلسطين، وإسكات أي صوت مناهض لإسرائيل في عدوانها على غزة”.

وتابع: “لا يمكننا أبدا أن نسكت عن العدوان على بلادنا، وهو لن يؤثر على موقفنا تجاه غزة وفلسطين”.

وقال: “إن أمريكا التي تتهمنا بتهديد الملاحة البحرية هي نفسها التي قالت إنه لا يتوفر لديها معلومات عن أن الكيان الصهيوني يرتكب مجازر بحق المدنيين في غزة، وقالت إن الضحايا من الأطفال في غزة صفر، فيما المجازر الوحشية والهمجية ترتكب على مدار الساعة على مرأى ومسمع العالم، وفي وضح النهار وأمام شاشات وقنوات العالم”.

وأشار إلى حرص الجماعة على تأمين الملاحة الدولية في باب المندب، وقال: الملاحة ظلت آمنة في خضم الحرب على اليمن طيلة تسع سنوات، وحتى خلال الحرب على غزة كان موقف اليمن واضحاً منذ اليوم الأول، بأن الملاحة في أمان وسلام تام، وقد مرت آلاف السفن عبر باب المندب، ولم تواجه أي تهديد من قبل اليمن”.

حل سياسي شامل

وألمح العزي إلى ما اعتبره عوائق أمام عملية السلام في اليمن. وقال “إن صنعاء (حكومة الجماعة) ستمضي إلى السلام مع كل محيطها، وهي مستعدة للسلام مع الرياض، وأن هناك عوائق تفتعلها أمريكا، ومن تأثروا بهم من الأطراف اليمنية”. في إشارة إلى أن الطرف الحكومي.

فيما يتعلق بالأزمة اليمنية، جدد أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربي، جاسم البديوي، الاثنين، “التأكيد على دعم مجلس التعاون لكافة الجهود الرامية للتوصل إلى حلٍ سياسي شامل للأزمة اليمنية وفقاً للمرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216 لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن”.

وأكد خلال لقائه سفير السعودية لدى اليمن، محمد آل جابر، في الرياض: “على الموقف الثابت لمجلس التعاون في دعم الشرعية اليمنية المتمثلة في مجلس القيادة الرئاسي برئاسة رشاد محمد العليمي، والكيانات المساندة له للوصول إلى الاستقرار السياسي المنشود” وفق ما نشره الموقع الالكتروني للمجلس.