اليمن يخسر مليار ونصف المليار دولار خلال عام جراء هجمات الحوثيين على الموانئ النفطية

عدن – “القدس العربي”:

قالت الحكومة اليمنية، المعترف بها دوليًا، إنها خسرت منذ أغسطس/آب الماضي مليار ونصف المليار دولار جراء استمرار تهديد الهجمات الحوثية على الموانئ النفطية والمنشآت الاقتصادية.

وأكد مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة، مروان نعمان، خلال كلمة بلاده في جلسة مجلس الأمن الخميس حول المجاعة وانعدام الأمن الغذائي الناجم عن النزاعات، “ازدياد انعدام الأمن الغذائي في اليمن في ظل استنزاف قدرة الحكومة على الصمود، بسبب انكماش الاقتصاد الوطني بنسبة 50% (النصف) نتيجة الحرب واستمرار التهديد والهجمات الحوثية على المنشآت الاقتصادية الحيوية والموانئ النفطية”.

وطالب بدعم تعزيز قدرة مؤسسات الدولة على الاستجابة الفاعلة لمخاطر تغير المناخ، ودعم تحسين القدرات الزراعية وتقديم التمويل اللازم لتحقيق الأمن الغذائي على مستوى الدولة، داعيا إلى “دعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن لتتمكن من توفير الغذاء، والمياه النظيفة، والرعاية الصحية الأساسية، والحماية لمن هم في أمس الحاجة إليها”.

كما دعا اليمن المجتمع الدولي إلى الضغط على الحوثيين لضمان وصول آمن ومن دون عوائق ومستدام للمساعدات الإنسانية المنقذة للحياة خاصة للأطفال دون سن الخامسة، وكذلك النساء والفتيات وهم الأكثر عرضة لسوء التغذية الحاد، مطالبا المليشيات الحوثية بالتوقف عن “استخدام تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب، حيث يتم استخدام هذا التكتيك المشين ضد المدنيين، لاسيما سكان مدينة تعز المحاصرة منذ أكثر من 8 أعوام”.