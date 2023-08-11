اليمن يعلن استكمال نقل نفط خزان صافر العائم

عدن- “القدس العربي”: أعلن وزير الخارجية والمغتربين في الحكومة اليمنية المعترف بها، أحمد عوض بن مبارك، أنه سيتم اليوم الجمعة استكمال نقل 1.1 مليون برميل نفط من خزان صافر العائم قبالة السواحل الغربية لليمن إلى السفينة البديلة.

وقال بن مبارك في تدوينة على موقع أكس (توتير سابقا) إنه “سيتم اليوم استكمال تفريغ خزان صافر من النفط بعد عملية أممية ودولية كبيرة تعاملت خلالها الحكومة بمسؤولية عالية”.

وأضاف أن “الهدف الأول للحكومة كان إنجاح عملية إنقاذ مياه وسواحل وشواطئ اليمن ودول المنطقة من كارثة بيئية وشيكة”.

واتهم بن مبارك، الحوثيين بممارسة ما أسماه “الضجيج والتلبيس على الناس بعد 8 سنوات من عرقلتها لجهود معالجة مشكلة الخزان”.

وقالت المنظمة البحرية الدولية إن المفاوضات بين طرفي الصراع ستستمر “لحل القضايا القانونية المتعلقة بإعادة التدوير الآمن لخزان صافر وبيع نفطها في المستقبل”.

وبدأت عملية نقل نفط الخزان العائم للسفينة البديلة، التي يشرف عليها البرنامج الانمائي للأمم المتحدة، بتاريخ 25 يوليو/تموز الماضي.

وبلغت الميزانية، التي قدّرتها الأمم المتحدة لإنقاذ البيئة البحرية من حدوث تسرب من الخزان، 142 مليون دولار، جمعتها من تبرعات دول وأفراد.

وافتقد خزان صافر المتهالك للصيانة الدورية طوال سنوات الحرب التي يشهدها اليمن منذ عام 2015؛ ليكون أشبه بقنبلة موقوتة تهدد البيئة البحرية لليمن وبلدان الجوار المطلة على البحر الأحمر.