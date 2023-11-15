اليمن يوجّه دعوة عاجلة لمجلس الأمن بخصوص الاقتحام الإسرائيلي لمستشفى الشفاء في غزة

جنود الاحتلال يسيرون بالقرب من مستشفى الشفاء الطبي في قطاع غزة

عدن- “القدس العربي”:

استنكرت الجمهورية اليمنية، بأشد العبارات، اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى الشفاء الطبي في قطاع غزة.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان الأربعاء، أن ذلك “يتنافى مع أبسط القيم الإنسانية، ويعتبر انتهاكا صارخا للقانون الدولي الانساني وجريمة لا يجوز تبريرها تحت أي مبرر أو ذريعة، ويجب محاسبة مرتكبيها”.

ودعت “المجتمع الدولي عمومًا ومجلس الأمن الدولي بشكل خاص للعمل الفوري على وقف آلة الدمار المفرطة والقتل الإسرائيلية وإعلان وقف عاجل لإطلاق النار، وبما يكفل إنهاء هذه المأساة بحق الشعب الفلسطيني”.

واقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر الأربعاء، مستشفى الشفاء في غزة، في عملية عسكرية تراكم جرائمه الوحشية بحق الفلسطينيين والأعيان المدنية في القطاع.