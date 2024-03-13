الحوثي: غارة أمريكية بريطانية رابعة على مطار الحديدة الدولي

اليمن: أعلنت جماعة الحوثي في اليمن، الأربعاء، تنفيذ الولايات المتحدة وبريطانيا غارة على مطار الحديدة الدولي غربي البلاد، هي الرابعة خلال ساعات.

وقالت قناة المسيرة، الناطقة باسم الحوثيين، عبر تلغرام: “العدوان الأمريكي البريطاني يعاود استهداف مطار الحديدة الدولي بغارة رابعة”.

ولم تذكر القناة أي تفاصيل بشأن نتائج هذا الاستهداف، فيما لم يصدر على الفور تعقيب من الجانب الأمريكي أو البريطاني.

وفي وقت سابق الأربعاء، ذكرت القناة ذاتها أن “العدوان الأمريكي البريطاني استهدف بثلاث غارات مطار الحديدة الدولي”، دون تفاصيل أكثر.

ويقع مطار الحديدة جنوب المحافظة المطلة على الساحل الغربي لليمن، ويضم مدرجا طوله 3 كيلومترات، وقبل الحرب (بين الحكومة والحوثيين قبل 9 سنوات) كان المطار يقدم خدمات للرحلات الداخلية والدولية، لكنه متوقف حاليًا بسبب تداعيات الصراع.

والاثنين، أعلنت جماعة الحوثي استهداف الولايات المتحدة وبريطانيا محافظة الحديدة بـ13 غارة جوية، فيما شهدت المحافظة هدوء يوم أمس الثلاثاء.

وتعد الحديدة واحدة من أهم المحافظات اليمنية، كونها تحوي مطارا دوليا و3 موانئ حيوية، إضافة إلى امتلاكها شريطا ساحليا طويلا.

و”تضامنا مع غزة” التي تواجه حربا إسرائيلية مدمرة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بدعم أمريكي، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر.

ومنذ مطلع العام الجاري، يشن تحالف تقوده الولايات المتحدة غارات يقول إنها تستهدف “مواقع للحوثيين” في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجماتها في البحر الأحمر، وهو ما قوبل برد من الجماعة من حين لآخر.

ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوتر منحى تصعيديا في يناير/ كانون الثاني، أعلنت جماعة الحوثي أنها باتت تعتبر كافة السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.

(الأناضول)