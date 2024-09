اليميني الهولندي فيلدرز يتعهد لهرتسوغ بدعم إسرائيل- (تدوينة)

هولندا: تعهد السياسي الهولندي اليميني المتطرف خيرت فيلدرز، الاثنين، للرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ، بالدعم الكامل لإسرائيل فيما سماه “محاربة الإرهاب”.

جاء ذلك في لقاء بينهما خلال زيارة يجريها هرتسوغ للعاصمة أمستردام بهدف مقابلة الملك، والمشاركة في افتتاح “المتحف الوطني للهولوكوست”.

ونشر البرلماني الهولندي صورة على حسابه عبر منصة “إكس” من اجتماعه مع هرتسوغ.

وكتب في منشور مرفق بالصورة: “لقد عقدت للتو اجتماعًا رائعًا في أمستردام مع الرئيس الإسرائيلي، وأخبرته أنني فخور بزيارته لهولندا، وبأن إسرائيل تحظى وستحظى دائما بدعمي الكامل في حربها على الإرهاب”.

I just had a great meeting in Amsterdam with the President of Israel @Isaac_Herzog. I told him I am proud that he visits the Netherlands and that Israel has, and always will have, my full support in its fight against terror. #Israel #Herzog pic.twitter.com/LBft3ieYlG

— Geert Wilders (@geertwilderspvv) March 11, 2024