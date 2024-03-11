اليميني الهولندي فيلدرز يتعهد لهرتسوغ بدعم إسرائيل- (تدوينة)

هولندا: تعهد السياسي الهولندي اليميني المتطرف خيرت فيلدرز، الاثنين، للرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ، بالدعم الكامل لإسرائيل فيما سماه “محاربة الإرهاب”.

جاء ذلك في لقاء بينهما خلال زيارة يجريها هرتسوغ للعاصمة أمستردام بهدف مقابلة الملك، والمشاركة في افتتاح “المتحف الوطني للهولوكوست”.

ونشر البرلماني الهولندي صورة على حسابه عبر منصة “إكس” من اجتماعه مع هرتسوغ.

وكتب في منشور مرفق بالصورة: “لقد عقدت للتو اجتماعًا رائعًا في أمستردام مع الرئيس الإسرائيلي، وأخبرته أنني فخور بزيارته لهولندا، وبأن إسرائيل تحظى وستحظى دائما بدعمي الكامل في حربها على الإرهاب”.

I just had a great meeting in Amsterdam with the President of Israel @Isaac_Herzog. I told him I am proud that he visits the Netherlands and that Israel has, and always will have, my full support in its fight against terror. #Israel #Herzog pic.twitter.com/LBft3ieYlG — Geert Wilders (@geertwilderspvv) March 11, 2024

وكان فيلدرز، وهو يميني متطرف معروف بمعاداته للإسلام، أطلق في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تصريحات أنكر فيها حقوق الشعب الفلسطيني، وخصوصا حقه في دولته المستقلة ذات السيادة.

وقبل يومين، ناشدت منظمات إسلامية في هولندا، الملك فيليم ألكسندر، عدم قبول زيارة الرئيس الإسرائيلي.

جاء ذلك في بيان صحافي، الجمعة، لمنصة تضم 7 منظمات إسلامية في هولندا تُعرف باسم “K7” وتضم حوالي 200 مسجد.

وأوضح أن زيارة هرتسوغ إلى هولندا ستكون بمثابة ضربة كبيرة لكل من يهتم بمصير الشعب الفلسطيني وقيم العدالة.

ولفت البيان أنه بالإضافة إلى المنصة، تعارض العديد من الجمعيات اليهودية ومنظمات حقوق الإنسان زيارة هرتسوغ إلى هولندا.

وفي نوفمبر الماضي، فاز حزب “الحرية” اليميني المتطرف المناهض للإسلام في هولندا، بزعامة فيلدرز، بـ37 مقعدا في الانتخابات التشريعية، وفق نتائج أولية، وفي حال تمكنه من تشكيل ائتلاف حاكم سيصبح فيلدرز رئيسا للوزراء.

(الأناضول)