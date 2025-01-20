اليمين الفرنسي وميراث جان ماري لوبان

«كعسكري في صفوف الجيش الفرنسي في الجزائر وفي الهند الصينية، وكممثل في المجلس الوطني والبرلمان الأوروبي، كان جان ماري لوبان يخدم على الدوام وطنه مدافعاً عن هويته وسيادته». بهذا المنشور على منصة إكس رثى جوردان بارديلا زعيم «التجمع الوطني» لوبان، الذي توفي في السابع من شهر يناير الجاري عن عمر يناهز السادسة والتسعين عاماً.

كلمات بارديلا وتقديره العميق للرجل مفهوم، فحزبه هو امتداد لحزب «الجبهة الوطنية»، الذي أسسه لوبان في بداية السبعينيات. الأمر مشابه مع إيريك زمور، المتطرف اليميني، الذي اعتبر أن الرجل يستحق الذكر لأنه، كان أول من نبه لما سماه «الخطر الوجودي»، الذي يهدد فرنسا.

لوبان هو أيقونة اليمين لا شك في ذلك، كما أنه الأب الروحي للخطاب المعادي للمهاجرين. الشخصية والإصرار، الذي كان يتمتع بهما ساعداه في التبشير بآرائه واكتساب أرضية شعبية. هذه الشعبية ظهرت بشكل واضح في عام 2002 إبان المواجهة الانتخابية مع جاك شيراك، حيث تأخر بفارق ضئيل عن شيراك، الذي كان معروفاً بشخصيته السياسية الوازنة. خسر لوبان في المرات الخمس، التي ترشح فيها للانتخابات الرئاسية، لكن اسمه ظل حاضراً، سواء عبر المتحمسين لأفكاره، أو من خلال من بنوا أطروحاتهم على مناقضة ما كان يدعو إليه، على غرار تيار اليسار الراديكالي أو حتى اليمين الوسطي.

يختلف كثير من الفرنسيين مع أفكار لوبان، لكن ما لا يمكن إنكاره هو أنه ظل على مدى العقود الأخيرة أحد أكثر السياسيين الفرنسيين تأثيراً في الحياة العامة

يختلف كثير من الفرنسيين مع أفكار لوبان، لكن ما لا يمكن إنكاره هو أنه ظل على مدى العقود الأخيرة أحد أكثر السياسيين الفرنسيين تأثيراً في الحياة العامة، بل إن أفكاره، التي بدأت بكسب تعاطف فئات كثيرة من الشعب، أدت لولادة ما يعرف بـ»الجبهة الجمهورية»، وهي مجموعة من الأحزاب المتحالفة في الأساس ضد «الجبهة الوطنية». ورثت الابنة المتحمسة مارين الحزب، ومنحته اسم «التجمع الوطني»، ولأنها كانت تأخذ مسألة حكم فرنسا على محمل الجد أكثر من والدها، الذي كان يقول كل ما يؤمن به، من دون تفكير في العواقب ومن دون اعتبار للحساسيات السياسية، فقد أعلنت في 2015 فصل والدها عن الحزب، ما جعلها تتحرر من ثقل تصريحاته المحرجة. لم يخف لوبان الأب غضبه وقتها، حيث حاول أن يقاوم هذا الاختطاف العائلي لحزبه. في الواقع كانت مارين أكثر قرباً من الشعب، فبالمقارنة مع خطاب والدها، الذي كان يمثل اليمين الراديكالي، حتى في الاقتصاد، فإن مارين بدت أكثر يسارية. الأمر مشابه في ما يتعلق بالتصريحات، التي سعت مارين لجعلها أكثر انضباطاً وإنسانية، مقارنة بتصريحات والدها، التي كانت توصف بأنها موغلة في الكراهية. في زياراتها المتعددة وتعمد الظهور بشكل إنساني، كما حدث في زيارتها لجزيرة مايوت الافريقية الفرنسية المنكوبة مؤخراً، كانت مارين تحاول إقناع الفرنسيين بأنها لا تبحث إلا عن مصلحتهم، وهو الأمر، الذي بدا أن فئات كثيرة من الشعب، قد باتت مقتنعة به. مثال زيارة مايوت مهم هنا، حيث بدت مارين فيها أكثر فعالية، حتى من أحزاب اليسار، التي لم تتفاعل مع الكارثة بالشكل المناسب. صحيح أن مارين قامت هناك بطرح موضوع الهجرة المفضل لديها، الذي استندت في خطابها حوله إلى الوضع الجغرافي للجزيرة، التابعة سياسياً لفرنسا والقريبة من جزر القمر، إلا أن الصور، التي أظهرتها بشكل عفوي برفقة فتيات ونساء، سوداوات وبعضهن محجبات، من سكان الجزيرة كان فيها رد في الجانب المقابل على الدعاية، التي طالما لاحقت الحزب، كونه حزبا عنصريا.

لوبان الأب، الذي كان قد استسلم بعد فشل محاولاته الحثيثة لانتزاع حزبه القديم من بين يدي ابنته، سرعان ما رضي بوضعه الجديد، كمجرد داعم لنجاحات مارين. الأب العجوز لم يخف فرحه بإنجازات ابنته، حيث كان من أبرز المهنئين لها بالتقدم، الذي كانت تحرزه على الصعيد الانتخابي، خاصة في التصويت الأخير، الذي جعل منها منافساً جدياً على الرئاسة. ابتعد السياسي المخضرم منذ سنوات عن لعب أي دور سياسي مباشر، لكن هذا الابتعاد لم يكن يعني الانسحاب التام من الحياة الفكرية والثقافية، حيث كان ينشط على منصات التواصل من أجل متابعة التعليق على الأحداث الجارية. البيانات الرسمية الحكومية أظهرت اهتماماً بخبر الوفاة، وعلى الرغم من أن كلاً من رئيس الوزراء الجديد فرانسوا بايرو، أو الإليزيه، لم يمدحا لوبان بشكل صريح، حيث اكتفى بيان الأخير بالقول، إن لوبان بانتظار حكم التاريخ عليه، إلا أن شخصيات يسارية مثل إيان بروسات، الناطق باسم الحزب الشيوعي، اعتبرت أن مجرد النعي هو تقدير لا يستحق لرجل كان معروفاً بدعمه وتأسيسه لخطاب الكراهية.

جان لوك ميلانشون اليساري الراديكالي، سار أيضاً في الاتجاه ذاته، حيث اعتبر في تعليقه أن حرمة الموت واحترام الحزن العائلي لا تجعلنا ننسى دعوات لوبان وأفكاره، وفق تعبيره فإن المعركة ضد لوبان انتهت، لكن الصراع ضد الكراهية والعنصرية والإسلاموفوبية واللاسامية، الذي كان ابتدره، لم ينته. يمكن لهذا الارتباط، الذي يصعب الفكاك منه، بين لوبان وخطابات الكراهية والعنصرية أن يفسر موجات الفرح ومظاهر الاحتفال بوفاته في الشوارع الفرنسية، عقب إعلان خبر موته، خاصة في المناطق، التي يغلب عليها وجود أبناء المهاجرين.

من المفارقات في شخصية لوبان أنه كان يمثل تياراً مستقلاً، كما أنه لم يكن معنياً كثيراً بالسير خلف التوجهات العامة. على سبيل المثال، وفي الوقت، الذي ساد فيه وسم «أنا شارلي»، عقب العملية الإرهابية في 2015، لدرجة أن العبارة كان يتم ترديدها من الجميع داخل فرنسا وخارجها، كان لوبان، الذي عانى طويلاً من سخرية المجلة منه ومن أفكاره، يقول بصراحة «أنا لست شارلي». أيضاً، وإبان تصاعد التعاطف مع اليهود والإحساس بالذنب تجاه ما حدث لهم في أوروبا، كان شارلي يشكك في الهولوكوست ويتهم بالاستماع لأناشيد نازية. العرب والمسلمون كانوا أيضاً على رأس قائمة أعداء النازي الراحل، ليس فقط في داخل فرنسا، وإنما خارجها، حيث ساهم في شبابه في قمع الثورة الجزائرية والمشاركة في تعذيب الجزائريين وهو ما لم ينكره، بل دافع عنه قائلاً، إن هذا كان السبيل الوحيد لانتزاع الاعتراف وحماية «الأبرياء» من الإرهاب.

هنالك مع هذا اختلاف وملاحظة جديرة بالذكر، فإذا كان اليمين الفرنسي المتدين، الذي كان يمثله لوبان، مرتبطاً أكثر بعداء اليهود، الذي ورثه من الكاثوليكية الأصولية، فإن اليمين المتطرف المعاصر اليوم مهموم أكثر بمكافحة التمدد الإسلامي ويرى فيه التهديد الأهم. هذا يجعلنا نفهم أن تكثيف الحديث عن الهجرة والمهاجرين ليس سوى مجرد غطاء لإخفاء الإسلاموفوبيا. نتذكر هنا أن مارين لوبان وقائد حزبها الشاب جوردان بارديلا قد شاركا في التظاهرة المناهضة للاسامية، التي كان الغرض منها الرد على التظاهرات المقابلة، التي كانت تدين الجرائم الإسرائيلية في غزة. أرادت مارين بإبداء التعاطف هذا أن تظهر قطيعتها مع ميراث والدها، الذي كان كثيراً ما يتهم بالعداء لليهود.

ستكون حظوظ مارين لوبان في الوصول إلى الرئاسة أكبر بكثير من حظوظ والدها، فالمزاج العام في فرنسا وأوروبا صار أقرب لليمين للشعبوي اليوم، لكن لعل السيدة الطموحة تلجأ حينها لتعديل خطابها على غرار ما فعلت جورجيا ميلوني، رئيسة الوزراء الإيطالية.

كاتب سوداني