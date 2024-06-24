جوردان بارديلا: “المناصب الاستراتيجية” في الدولة الفرنسية ستحظر على مزدوجي الجنسية في حال وصلنا السلطة

باريس- “القدس العربي”:

بينما تتوقع جميع استطلاعات الرأي تصدر حزب “التجمع الوطني” اليميني المتطرف للانتخابات التشريعية الفرنسية ما قد يفرض على الرئيس إيمانويل ماكرون تعيين رئيس وزراء من الحزب في سابقة من نوعها في تاريخ البلاد، أكد رئيس الحزب جوردان بارديلا، الطامح إلى منصب رئيس الوزراء بعد الانتخابات التشريعية، عزمه استبعاد الفرنسيين مزدوجي الجنسية من مناصب الدولة “الاستراتيجية”، خاصة في قطاع الدفاع.

Jordan Bardella confirme que "les postes les plus stratégiques de l'État seront réservés aux citoyens français" pic.twitter.com/JDiG4wNKJG — BFMTV (@BFMTV) June 24, 2024

وقال بارديلا، البالغ من العمر 28 عاماً: “أؤكد لكم أن المناصب الأكثر استراتيجية في الدولة ستكون مخصصة للمواطنين الوطنيين الفرنسيين، لسبب بسيط للغاية، وهو أن هناك مواقع استراتيجية مرتبطة بقطاعي الأمن أو الدفاع وهي بالتعريف قطاعات استراتيجية، وحجزها للمواطنين الفرنسيين هو أيضًا إحدى الطرق من بين طرق أخرى لحماية أنفسنا من محاولات التدخل التي يمكن أن تنظمها دول أجنبية”.

وتساءل جوردان، الذي تصدرت قائمته نتائج الانتخابات البرلمانية الأوروبية على المستوى الفرنسي: “هل يمكننا اليوم أن نتصور فرنسيين روس يعملون في وزارة الجيوش (الدفاع)”. لكن، في الوقت الحالي، لم يحدد حزب “التجمع الوطني” ما يمكن اعتباره منصباً “استراتيجيًا” أم لا.

وبحسب القيادي في الحزب سيباستيان تشينو، فإن هذا الإجراء سيشمل “قانونًا أساسيًا ومرسومًا”، موضحاً أنه بالنسبة للباقي، فإن الأشخاص ذوي الجنسية المزدوجة سيكون لهم نفس الحقوق التي يتمتع بها الآخرون، على عكس ما اقترحه التجمع الوطني في 2022.

وأوضح قائلا: “ما نأخذه في الاعتبار هو الجنسية.. إما أن تكون فرنسيا أو لست فرنسيا. عندما تكون فرنسيا، فإنك تتمتع بالحقوق نفسها مثل أي فرنسي، حتى إن أصبحت فرنسيا عبر التجنيس. وفي حال فوزنا في الانتخابات التشريعية قد يصبح الحصول على الجنسية الفرنسية أقل سهولة”.

وكان سيباستيان تشينو، نفسه، وهو نائب رئيس حزب مارين لوبان “التجمع الوطني” اليميني المتطرف، قد تعهد قبل أيام بإلغاء الجنسية المزدوجة، قبل أن يتراجع لاحقاً بعد أن اكتشف أن هذا الإجراء سحبته مارين لوبان تماماً من برنامجها منذ عامين، بعد أن كان ضمن وعودها الانتخابية في الحملة الرئاسية لعام 2017، قبل أن يختفي من برنامج الحزب.