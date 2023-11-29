اليمين المتطرف في فرنسا ورهاناته

تختلف وجهات النظر والمقاربات بشأن مدى ترسخ الفكر اليميني المتطرف في فرنسا وطبيعة استراتيجياته التي تغيرت على مستوى قواعده القيادية بعد رحيل مؤسس الجبهة الوطنية جان ماري لوبان.

كثيرا ما تسقط من حساب تحاليل مراقبي مسارات اليمين المتطرف مسألة الاستراتيجية فتتوقف عند ثوابت تحركات الشعوب وردود فعلها. لكن التحليل، هنا، يبقى بعيدا عن الجوهر.

فالجوهر مؤصل في سياق ومنطق تاريخيين جذورهما أعمق من مظاهر العنصرية وكره الأجانب المنقسم حسب فترات التاريخ بين معاداة السامية والإسلاموفوبيا.

فلا يخفى على أحد أن جذور التطرف اليميني الفرنسي انغرست في تربة كانت ترتوي من التيار الفاشي في فترة ما بين الحربين، لكن أساسا بدوافع اقتصادية .

أجل، لقد درسنا نحن هنا في مدارسنا معطيات تدلل هذه الوقائع بوضوح: يعكس مثلا الحزب الشعبي الفرنسي لجاك دوريو الذي ظهر في الثلاثينيات كيف جعل اليمين المتطرف الفرنسي ما بين الحربين الأولى والثانية من استهداف الطبقة الغنية ركيزة أساسية لحملته فكان يتحدث دوريو عن الـ»250 عائلة ‹› المحتكرة للثروة الوطنية على حساب الطبقات المعوزة.

مسألة توزيع الثروة – وإن كان المصطلح من أدبيات اليسار ومحركا أساسيا من هياكله الحزبية – حركت أيضاً المنظومة اليمينية بحذافيرها بعد أن اعتبرت أنها أدخلت «الشعب» في حساباتها منذ وقت مبكر عبر محور «المبادرة الخاصة»، أي عماد الليبرالية الذي ينظر للنجاح الفردي خارج إطار الاقتصاد المسير.

تختلف وجهات النظر والمقاربات بشأن مدى ترسخ الفكر اليميني المتطرف في فرنسا وطبيعة استراتيجياته التي تغيرت على مستوى قواعده القيادية بعد رحيل مؤسس الجبهة الوطنية جان ماري لوبان

ولئن كان اليمين المتطرف الفرنسي تبنى أيضا ميولا ليبرالية اقتصاديا فلم يجعل من هذه الأخيرة عقيدة سياسية بقدر ما حولها إلى أداة توظيف، ما فتح الباب أمام مغالطات نلامس امتداداتها حتى الآن.

بيير بوجاد، اسم لا يتبادر إلى ذهن كثيرين، لكن له أهمية قصوى إذا أردنا أن نفهم القاعدة الأصلية التي تأسس على صرحها الفكر اليميني الفرنسي المتطرف، قاعدة مصالح «صغار التجار والحرفيين» الذين سحقتهم الرأسمالية في زعم بوجاد، فتعمم عندها مبدأ الليبرالية غير الرأسمالية.

إلى أن تقاطع موضوع «الطبقة المعوزة» مع موضوع غياب مناصب الشغل، أو بالتدقيق حسب أدبيات لوبن الأب، مع «استيلاء المهاجرين على طاقة عمل الفرنسيين ومناصب شغلهم.» هنا تعممت المغالطات وتداخلت فبرزت أم التناقضات القائمة على الإيهام بمسؤولية المهاجرين في ارتفاع نسب البطالة وتلاشي وظائف الشغل على حساب «الوطنيين».

غير أن المهاجرين أيضا من الوطن، وبقطع النظر عما إذا كانوا من حملة الجنسية أم لا (ومعظمهم عندنا متجنسون)، هم من الوطن اقتصاديا لأنهم يساهمون في إنتاج ثروات البلد. وما اقتراح تعديل قانون الهجرة الصادر عن مجلس الشيوخ عن طريق إلغاء الإعانة الطبية من الدولة، سوى إجراء متاح من العقيدة اليمينية المتطرفة وبها يراهن، كغيره من الإجراءات والمواقف المتعثرة في السياسة الدولية، على قطع الطريق أمام المد اليميني المتطرف.

لكن اجتثاث منابع المد اليميني المتطرف الذي يجتاح أكثر من بلد أوروبي، أكان بوصول أحزابه إلى سدة الحكم (هنغاريا ، فنلندا، إيطاليا، سلوفاكيا، والآن هولاندا)، أو بممارسته لما يسمى بالـ «دعم بلا مشاركة» كما يفعل الحزب الديمقراطي السويدي، أو بتبوئه قطبا مركزيا في المعارضة كما في الحالة الفرنسية، يستدعي جردا واستيعابا وتفكيكا لهذه الروافد مجتمعة ولكن أيضا، فوق هذا وذاك، تبحرا في قدرتها على إغراء الشعوب دون مقابل.

دون مقابل، هنا بيت القصيد، لأن الترويج بمجتمعات تلغي التنوع الثقافي وتعتمد على اليد العاملة «الوطنية البيضاء» مغالطة بامتياز يكذبها، بكل بساطة، منطق العولمة وصيرورتها اللذان فرضا من جهة ترابط الاقتصادات فيما بينها و من جهة أخرى تنقلات بني البشر عبر الحدود !

أما عن الطبيعة الاستغلالية التي تراهن عليها هذه التشكيلات مستغلة التوظيف السياسي فهي خطيرة، خطيرة لأنها مبنية على الافتعال، ويستدعي نزع فتيل الافتعال إعادة دائمة للمياه إلى مجاريها بغية كسر منطق الانجرار إلى غريزة القطيع مثلما أظهرته حادثة قتل الشاب «توما› في سهرة ليلية أقيمت بمنطقة «لا دروم» أخيرا، بعد أن «عبرت» فصائل يمينية عن «دعمها» لعائلة الشاب، وهو الدعم الذي رفضته العائلة استنكاراً للتوظيف.

وإذا كانت عائلة «توما» قد ساهمت مشكورة في نزع فتيل توتر أخذ في التنامي داخل المجتمع الفرنسي، فالمحللون والمراقبون طرف من العملية منتظرون، لكن المسؤولين السياسيين أيضا، فعندما يخرج المتخصص في اليمين المتطرف جان كلود كامو على الهواء ليذكر بأن عناصر التشكيلات اليمينية المتطرفة الأقصى لا تتعدى العشرة أشخاص في مظاهرة تضم المئات، وبذلك هو مشكور أيضا، إلا أن الكلام ذاته بالكاد تسمعه من الطبقة السياسية «التقليدية».

أكثر من أي وقت مضى، بات التماسك الوطني ملحا، لكن ملحة أيضا ترجمته السياسية على أرض الواقع.

ولازلنا ننتظرها.

باحث وإعلامي فرنسي