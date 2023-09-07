اليوان الصيني يسجل أدنى مستوى مقابل الدولار منذ 16 عاما

بكين: هبط اليوان الصيني، الخميس، إلى أدنى قيمة له مقابل الدولار الأمريكي منذ 16 عاما، بانخفاض بلغ 0.2 بالمئة، مسجلا 7.3294 يوان للدولار الواحد في الأسواق الداخلية والخارجية.

هذا التراجع يعكس شعورا متزايدا بالتشاؤم بشأن الظروف الاقتصادية والأسواق المالية في الصين، وفق وكالة “بلومبرغ” الأمريكية.

وانخفض اليوان رغم أن بنك الشعب الصيني حدد سعرا مرجعيا يوميا أقوى من المتوقع لليوم 54 على التوالي، وهي أطول مدة متواصلة من نوعها منذ 2018.

وأثار الانخفاض في تضخم المستهلكين والمنتجين خلال يوليو/ تموز الماضي، مخاوف بشأن خطر الانكماش بالبلاد في أغسطس/ آب الفائت.

ووفقا لبيانات رسمية الخميس، انخفضت في أغسطس صادرات الصين 8.8 بالمئة على أساس سنوي لتسجل 68.4 مليار دولار، بسبب تراجع الطلب العالمي على السلع الصينية.

وأظهرت بيانات صادرة عن الإدارة العامة للجمارك الصينية، أن هذا هو الشهر الرابع على التوالي من الانخفاض بعد تراجع بنسبة 14.5 بالمئة في يوليو الماضي.

وانخفضت واردات البر الرئيسي للصين 7.3 بالمئة مقارنة بالعام الماضي، مسجلةً 216.5 مليار دولار في أغسطس الماضي.

أما الفائض التجاري للصين فبلغ أدنى مستوى في 3 أشهر عند 68.4 مليار دولار في أغسطس، حيث انخفضت الصادرات أكثر من الواردات.

(الأناضول)



