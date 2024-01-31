«اليوم التالي» بين مخابرات العرب وإرهابيي إسرائيل!

أكدت وسائل إعلامية أمريكية أن اجتماعا سريا عُقد في الرياض استضافه مستشار الأمن القومي السعودي، مساعد بن محمد العيبان، وضم مدير المخابرات الفلسطينية ماجد فرج ونظيريه المصري عباس كامل والأردني أحمد حسني، وأن المسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين اطلعوا على فحوى الاجتماع من قبل «بعض المشاركين». هدف الاجتماع كان تنسيق الخطط لـ«اليوم التالي» للحرب في غزة.
قام مسؤولو الأمن القومي الكبار في السعودية ومصر والأردن، حسب ما ورد، بإبلاغ فرج بأن السلطة الفلسطينية في حاجة إلى «إجراء إصلاحات جدية تمكنها من تنشيط قيادتها السياسية» وكان أحد الطلبات التي قدموها هو تشكيل حكومة فلسطينية جديدة يحصل فيها رئيس الوزراء الجديد على «بعض الصلاحيات» التي تركزت، في السنوات الأخيرة، في يد الرئيس الفلسطيني محمود عباس. تنفيذ هذه الإصلاحات سيجعل السلطة الفلسطينية، حسب المصادر، مؤهلة لحكم غزة بعد فترة انتقالية بعد الحرب.
في المقابل، نظّمت حركة «نحالا» التابعة لحزب «القوة اليهودية» الذي يرأسه العنصريّ المتطرف إيتمار بن غفير مؤتمرا بعنوان «انتصار إسرائيل» يدعو لاستيطان غزة وشمال الضفة وتهجير الفلسطينيين. حضر الاجتماع بتسلئيل سموتريتش، وزير المالية، الذي يرأس حزب «الصهيونية الدينية» وكذلك 12 وزيرا من حزب الليكود الذي يرأسه بنيامين نتنياهو، رئيس الحكومة الإسرائيلية، و15 نائبا من الكنيست. وقع ثمانية وزراء في الحكومة خلال المؤتمر «ميثاق النصر وتجديد الاستيطان» فيما تعالت هتافات قرابة ألف إسرائيلي يدعون لترحيل الفلسطينيين من غزة.
أقيم المؤتمر الإسرائيلي بعد يومين فقط من قرار محكمة العدل الدولية بضرورة اتخاذ إسرائيل إجراءات لمنع أعمال الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وبعد الاجتماع الأمني العربي بقرابة 12 يوما، وأثناء إعلانات أمريكية وعربية عن قرب إمكان تحقيق اتفاق جديد بين «حماس» وإسرائيل لإطلاق أسرى فلسطينيين مقابل إطلاق رهائن أسرتهم «حماس» خلال عملية 7 تشرين أول/ أكتوبر، وهذه كلها إشارات إلى أن الصراع الحالي ما زال مستمرا، على أرض غزة، كما في المجالات العالمية والعربية والفلسطينية والإسرائيلية.
الحديث عن «اليوم التالي» هو حديث في الحقيقة عن «اليوم السابق» وهو يوم يمكن مدّه تاريخيا ليشمل السياسات الإسرائيلية السابقة منذ احتلال قطاع غزة عام 1967 بدءا من فشل سياسة احتلال غزة بعد تلك الحرب (إثر اندلاع انتفاضة 1987) والتي تمثلت بزرع مستوطنات وحشد وحدات عسكرية في الأراضي المحتلة وهو ما أدى إلى وعد اسحق رابين خلال حملته الانتخابية عام 1992 بـ«إخراج غزة من تل أبيب» أي إبعاد الفلسطينيين، عمالا كانوا أم فدائيين من إسرائيل.
الفشل الثاني لإسرائيل تجسد باندلاع النزاع في الانتفاضة الثانية، وبالصراع مع الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات ومنظمة التحرير الفلسطينية، وهو ما دفع أرييل شارون لتجربة حل جديد وهو تفكيك المستوطنات وإعادة 7000 من ساكنيها وسحب القوات العسكرية. القصد كان نزع مسؤولية إسرائيل عن سكان القطاع باعتبارها سلطة احتلال.
في 7 تشرين الأول سقط حل شارون غير أن إسرائيل استخدمت منطقه، وتواطأت معها أمريكا والقوى الغربية، من خلال اجتياحها غزة ليس كقوة احتلال ولكن باعتبارها دولة تدافع عن سيادتها بناء على قوانين الحرب!
ما تفعله التحركات الدبلوماسية الدولية والعربية عبر مناقشة «اليوم التالي» يفترض «اختفاء» أو «إخفاء» حركة «حماس» وتفعيل تسوية سياسية بين إسرائيل ومنظمة التحرير. الحكومة الإسرائيلية، من جهتها، تحاول فرض أمر واقع على الأرض مخالف لهذه التحركات يقوم على الانتقام من الفلسطينيين كشعب وجعل غزة مكانا غير قابل ليعيشوا فيه. هذا الانتقام انبنى مع إسرائيل نفسها ويقوم مبدأه على اقتطاع أراض فلسطينية جديدة مقابل أي محاولة فلسطينية لتغيير التوازنات، ويدور النقاش الإسرائيلي حاليا بين اقتطاع جزء من القطاع (وهو أمر تمّ تأسيسه داخل القطاع حاليا) أو ضمه كله وتهجير الفلسطينيين كما يقترحه وزراء الإرهاب الإسرائيليين داخل الحكومة، وهو ما يجعل خيار التسوية التي يتدارسها قادة المخابرات العرب والمسؤولون الغربيون خارج المعادلة، بغض النظر عن «الحكومة الفلسطينية» الإصلاحية المرتقبة.
مجمل التحليلات المحايدة تشير إلى أن البنى الأساسية لحركات المقاومة في غزة ما تزال فاعلة، وأن «الانتصار» على حركة «حماس» غير ممكن على المدى البعيد، وأن عقودا من الصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي أثبتت أن خيارات إسرائيل لفرض أمر واقع قائم على الغلبة العسكرية وتصفير النزاع هي خيارات مستحيلة.
عملاء الصهاينة هم شر وواجب محاكمتهم
لكن بالمطلق وبعيدا عن الديبلوماسية فقادة الأمن العرب الكبار اللذين اجتمعوا سرا في الرياض هم خونة وعملاء متواطئين مع الاسرائيلي السفاح والأمريكي/الغربي الداعم وتجب محاكمتهم لدى شعوبهم المقهورة المتعاطفة مع المقاومة الفلسطينية الباسلة وومع الشعب الفلسطيني المقهور والمظلوم ناهيك عن دعم هذه الدول الخفي لاسرائيل ولينصر الله من ينصره وتحيا المقاومة الفلسطينية الباسلة ومعها الدول الداعمة وعلى رأسها جنوب افريقيا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. «اليوم التالي» بين مخابرات العرب وإرهابيي إسرائيل! النتن ياهو يعتقد في نفسه انه سياسي محنك قادر على هزيمة عدوه ان كان في انتخابات او في حرب مع الدول العربية او في حرب منفردة مع أي دولة مهما كانت قوة هذه الدولة هذا ما كان يعتقده حتى تاريخ طوفان الأقصى بعد طوفان الأقصى وهزيمة إسرائيل على يد المقاومة الفلسطينية بسلاح صناعة يدوية وذهبت اليه المقاومة في عقر داره وقتلت وحصلت على أسرى من الضباط والجنود الإسرائيليين عدد 240 وهذا عدد لا يستهان به ومن هذا اليوم جميع حسابات إسرائيل والغرب وامريكا مرتبكه ولهذا تم فضحهم امام شعوب العالم انهم دعاة حرب وتخريب وقتل الأطفال والنساء وكبار السن والشباب الأعزل ولهذا الان لا يصدقهم احد وتم القضاء على جميع مبادئ حقوق انسان وحقوق باذنجان وحرية الكلمة وكل يوم تخسر إسرائيل ومعها الحلفاء من سمعتهم وانا في رائي المتواضع جدا مهما يتم من اجتماعات وتداول واتفاقات ان تركت المقاومة خارج حسابات أي تسوية وعمل دولة مكتملة الأركان لن تراء المنطقة سلام واليوم غزة غدا الله واعلم. وشكرا
الكاشفة….لم يعد هناك أشياء تفاجئنا….
السابع من أكتوبر رأينا فيه العجب العجاب مالم نكن نتخيله وكشف لنا كل شيء …
كشف لنا الكذب والحقد والتزييف والقتل والتنكيل والتعذيب بأبشع الطرق …
شاهدنا القتل والتدمير وأصبح مسلسل يومي ..
شاهدنا قلب الحقائق ونشر الأكاذيب …شاهدنا الإعلام كيف يقنع العالم بالكذب …
شاهدنا المنافقون والمتآمرون والمتصهينون ومن باعوا ذمتهم وأخلاقهم وعروبتهم ودينهم ووقفوا الى جانب الكفر والشر .. شاهدنا الخيانه والذل والعار والجبن في حكام العرب…
شاهدنا تاريخا مزيفا وبطولات كاذبة…
شاهدنا تاريخ الصحابة والأبطال منهم وعرفنا كيف كان إيمانهم… شاهدنا كم من فئه قليله غلبت فئة كثيره باذن الله والله مع الصابرين… شاهدنا صبر أهل غزه ومعاني الصبر … شاهده حصار بني هاشم وتجويعهم… شاهدنا أن مجتمع الجاهليه كان أرحم وأنبل وأكثر شهامة من عصرنا الذي نعيش فيه..عاصرنا في حرب غزه كل آيات البقرة والتوبه والانفال ….
شاهدنا أحاديث الرسول صل الله عليه وسلم ما أخبرنا به من الأحداث وتكالب الامم …
في غضون أربعة أشهر شاهدنا كل شيء لم يخطر على بالنا …
شاهدنا القرارات الدوليه والقوانين الدوليه كيف تنتهك وتطبق وعلى من تطبق … شاهدنا إزدواجية التعامل ….
هناك مستجد كبير.. التلويح بجدية بالاعتراف بدولة فلسطين.. من طرف امريكا، بريطانيا.. واوروبا..
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هناك مستجد كبير آخر.. وهو ولأول مرة تدين ألمانيا مخطط تهجير سكان غزة.. اول مرة تدين المانيا شيئا يخص اسرائيل..
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وأنا.. ولانني من امة لذغت من جحر التصريحات مرارا وتكرارا.. لا اصدق.. وابحث أين المقلب..
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اتمنى ان لا يكون مقلبا.. او شركا.. لكنني اميل والى اشعار آخر ان الامر هو مجرد توحيد الخطابات كما توحيد الساحات عند البعض..
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بمعنى هراء.. وهدفه هو الضغط على اسرائيل التي تعربد وتتمرد على امريكا.. وتريد اشعال حروب عديدة لماما امريكا..
واصبحت حقيقة تعبث بمصالح الغرب فعلا.. وهذا خط احمر.. او لنقول بنفسجي..
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ويبدو انهم يعزفون على الوتر الحساس لذى اسرائيل.. وهو الاعتراف بدولة فلسطين.. لذلك نرى نتانياهو بدأ ينزل من اعلى الشجرة..
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العرب.. رغم اننا تعودنا اعطاءهم صفة الغباء.. لكن هذه المرة لا يوجد غباء.. ويلعبون اللعبة .. الضغط على اسرائيل.. فتتوالى
التصريحات ان تطبع السعودية.. وقطر.. مع اسرائيل.. بشرط اقامة دولة فلسطينية.. وهكذا يضعون الكرة عند اسرائيل..
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ومع هذا.. اتمنى ان لا يكون في الامر مقلبا..
مسؤولوا الامن العرب الكبار يا سلام هل تعرف ايها الكاتب معنى كلمة مسؤول والفرق بينها وبين على الاقل عامل عربي عند الغرب
هلا اصلحوا انفسهم قبل اصلاح السلطة الفلسطينية .