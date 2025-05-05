اليوم العالمي للربو.. مسار المرض يتغير على مدار سنوات الحياة

ميونخ: الربو مرض منتشر على نطاق واسع في ألمانيا، لكن من خلال العلاج المناسب يمكن التأثير على مساره، حسبما تؤكد إيريكا فون موتيوس، مديرة مركز هيلمهولتس للصحة البيئية في ميونخ ومديرة معهد الوقاية من الربو والحساسية. توضح الخبيرة أنه بهذه الطريقة يمكن ضمان الحد من الشكوى لدى الأطفال والبالغين إلى أقصى قدر ممكن، مشيرة إلى أن هذا المرض غير قابل للشفاء.

وتتم التوعية بهذا المرض في اليوم العالمي للربو في أول ثلاثاء من شهر مايو/ أيار من كل عام والذي يصادف غد الثلاثاء، السادس من مايو/ ايار.

ورغم ما يترددعن أن هذا المرض غير قابل للشقا، فإن مساره يمكن أن يتغير في المراحل المختلفة من الحياة، وحتى أنه يمكن أن يختفي من تلقاء نفسه. وفيما يلي نستعرض نظرة عامة على مساره:

الطفولة

تحدث معظم حالات الربو في السنوات الأربع الأولى من الحياة. تقول فون موتيوس: “حوالي 80% من الحالات الجديدة تحدث في السنوات الأولى من العمر”، مضيفة أن الربو مرض “متغير للغاية” ويختلف بشكل كبير من شخص لآخر، على سبيل المثال اعتمادا على ما إذا كان المصاب يعاني من حساسيات أخرى مثل حمى القش أو أنواع من حساسية الطعام، موضحة أن هناك أيضا عوامل خطورة يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بالربو، مثل الإصابة بعدوى فيروسية أو التعرض للتدخين في البيئة المحيطة.

وقالت الخبيرة: “الهدف من العلاج هو أن يتمكن الأطفال من عيش حياة طبيعية، بما في ذلك ممارسة الرياضة. يمكن الآن تعديل الدواء بشكل جيد بحيث يتمكن الأطفال من تحمل الضغوط بشكل طبيعي”.

وأشارت الخبيرة إلى أن عدد الأطفال المصابين بالربو كان يرتفع حتى مطلع الألفية الجديدة، ولكنه الآن مستقر عند مستوى مرتفع، وقالت: “يعاني واحد من بين كل عشرة أطفال من الربو، وهذه نسبة كبيرة”.

اليافعون

وبحسب موتيوس، فإن الخبر السار هو أن هناك فرصا جيدة لاختفاء المرض لدى الأطفال، موضحة في المقابل أنه يمكن أن تتكرر الإصابة بالربو أثناء فترة البلوغ، وخاصة عند الفتيان، وقالت: “ولكن هذا يعتمد على شدته. فإذا كان مساره أخف، فهناك فرصة أكبر لاختفاء المرض أثناء البلوغ”، مشيرة في المقابل إلى أن المرض غالبا ما يبدأ عند الفتيات أثناء البلوغ أو بعده، وقالت: “لماذا؟ ما زلنا لا نفهم ذلك”. البالغون

يظهر الربو عادة في مرحلة الطفولة، ولكن هناك أيضا أشكالا من الربو لا تتطور إلا في سن الرشد، حسبما يوضح كريستيان تاوبه، رئيس الجمعية الألمانية لأمراض الرئة والجهاز التنفسي. يقول تاوبه: “يمكن أن ينشأ الربو في أي وقت من الحياة”.

النساء أثناء الحمل

وبحسب تاوبه، يختلف مسار الربو أثناء الحمل، حيث تتفاقم الأعراض لدى ثلث النساء المصابات بالربو، بينما تظل الحالة مستقرة لدى ثلث آخر، وقد تتحسن لدى الثلث الأخير. وأكد تاوبه، الذي يرأس أيضا قسم أمراض الرئة في مستشفى جامعة إيسن، أهمية استمرار النساء الحوامل المصابات بالربو في استخدام بخاخات الربو، وقال: “من المهم للغاية عدم التوقف عن استخدام الأدوية الاستنشاقية. هذه الأدوية آمنة. من المهم أن تبقى حالة الربو مستقرة، وإلا فقد يصبح الوضع خطيرا”.

فوق الخمسين عاما

وأشار تاوبه إلى أنه من المهم للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاما أن يتم تشخيص الربو لديهم بشكل صحيح والتفريق بينه وبين مرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD)، على سبيل المثال. وقال: “قد تصاب هذه الفئة العمرية بمسارات خطيرة من الربو، ولكن بصرف النظر عن ذلك، يتمتع المصابون بمتوسط عمر طبيعي”.

وبحسب بيان للاتحاد الألماني للعيادات الرئوية: “على الرغم من أن الربو ليس قابلا للشفاء حتى الآن، فإنه قابل للعلاج في معظم الحالات”. وفي الوقت نفسه حذر الاتحاد من أنه إذا ترك الربو دون علاج، فمن المحتمل أن يتعرض مجرى التنفس لدى المريض لضرر دائم مع استمرار المرض، وجاء في البيان: “من حيث المبدأ – وبغض النظر عن مدى سرعة تطور المرض – فإن تفاقم نوبات الربو يمكن أن يكون خطيرا. وبدون العلاج المناسب، يمكن أن يؤدي حتى إلى الوفاة”.

ولا توجد أرقام دقيقة حول عدد المصابين في ألمانيا. ووفقا للمعهد العلمي التابع لشركة التأمين الصحي الألمانية “إيه أوه كيه”، عانى 68ر3 مليون شخص في جميع أنحاء ألمانيا من الربو عام .2023 وتتحدث منظمات أخرى عن عدد أكبر بكثير من المرضى. ويرجع ذلك إلى وجود تعريفات مختلفة دوليا للربو القصبي، وذلك وفقا لخدمة معلومات الرئة التي يقدمها على نحو مشترك مركز هيلمهولتس لأبحاث الطب الحيوي في ميونخ والمركز الألماني لأبحاث الرئة.

بالإضافة إلى ذلك، أوضحت خدمة معلومات الرئة التابعة للمركزين أن هناك العديد من الطرق المختلفة لجمع البيانات – والتي تتراوح بين الاستبيانات واختبارات وظائف الرئة. وجاء في بيان لخدمة المعلومات: “يؤدي هذا معا إلى تفاوت في نتائج الدراسات حول وبائيات الربو، وغالبا ما تكون قابلة للمقارنة على نطاق محدود فقط”.

(د ب أ)