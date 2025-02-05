اليوم غزة وغدا العالم: أحلام ترامب العقارية تتوسع وتزداد غرابة وخطورة

لندن – “القدس العربي”:

نشرت صحيفة “الغارديان” تقريرا لمراسلها في واشنطن ديفيد سميث، قال فيه إن غرفة الاجتماعات الشرقية في البيت الأبيض تحولت على ما يبدو في ولاية ترامب الثانية إلى مركز طموحات ترامب التوسعية والخطيرة.

وأشار سميث إلى المؤتمر الصحافي المشترك الذي عقده ترامب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي يواجه ملاحقات قضائية وتهم فساد ورشوة تعود إلى عام 2019.

أما ترامب فقد أدين في 34 تهمة جنائية تتعلق بتزوير سجلاته المالية. ويواجه نتنياهو مذكرة اعتقال دولية أصدرتها محكمة الجنايات الدولية ضده ووزير الدفاع السابق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة. وعلى ما يظهر يريد ترامب أن ينافسه ويتفوق عليه في هذا السجل.

وبدأ الرئيس بالتفاخر حول بنائه سفارة “جميلة” في القدس مهاجما سلفه وسط إطلاقه الأوامر إلى فريقه، حيث بدا غريبا وبشكل لا يصدق.

وقال إن غزة مكان “غير محظوظ” ولوقت طويل، وبدا وكأنه يتحدث عن بيت مسكون بالأشباح وأن “تكون فيه ليس جيدا فقط ويجب أن لا يمر بعملية بناء واحتلال من نفس الأشخاص الذين كانوا هناك في الحقيقة وقاتلوا من أجله وعاشوا وماتوا هناك وعاشوا وجودا بائسا هناك”.

وبدا نتنياهو الذي كان يجلس بجانبه وكأنه يتماسك ويغالب الضحك، وتحدث ترامب عن بناء “هيمنة مختلفة” في عدد من الدول و”بقلوب إنسانية” حيث يمكن أن يعيش هناك 1.8 مليون فلسطيني وتدفع ثمن إقامتهم “دول الجوار عظيمة الثراء”.

وتساءل سميث، هل كانت هذه خطة أم مفهوم خطة؟ فالرجل الذي عمل امتحان الذكاء من خلال ترديد كلمات مثل “شخص، امرأة، رجل، كاميرا” قال “ربما كان هناك موقع واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، سبعة، ثمانية، 12 وربما كانت مواقع أو موقعا كبيرا” و”سيكون باهرا”، وهو يصف عملية التطهير العرقي.

ثم جاءت المفاجأة “ستستولي الولايات المتحدة على قطاع غزة” و”سنقوم بالمهمة أيضا وسنتملكه”. ماذا؟ هل قال سنتملكه؟ الانعزالي وداعية “أمريكا أولا” لم يستبعد سيطرة أمريكا على القطاع.

وكانت آخر الإشارات من ترامب التي تظهر أنه دخل في مرحلة توسعية خطيرة. وعند هذه المرحلة، وقبل 8 أعوام، كان ترامب في ولايته الأولى موحلا في أمور تافهة، مثل حجم الذين حضروا حفل تنصيبه أو محاولة السيطرة على النظام الصحي الأمريكي، لكن ترامب رقم 2 يبدو منشغلا بمشروع أكبر.

فقد قال إن الجارة كندا، يجب أن تكون الولاية رقم 51، مما أثار ضحكات متوترة من الكنديين، ليكتشفوا أنه لم يكن يمزح.

وهز الدنمارك عندما طلب منها بيع جزيرة غرينلاند. وأعاد تسمية خليج المكسيك باسم خليج أمريكا. وفي خطابه الذي ألقاه في حفل تنصيبه تحدث عن قدر أمريكا ومصيرها لزرع علم أمريكا على المريخ. فهو يوليوس قيصر الذي قال: “جئت، رأيت، فتحت”، وليس بحاجة للخوف لأن مجلس الشيوخ الروماني تم تحييده.

ولكن عندما تحول المؤتمر إلى سؤال وجواب كشف ترامب عن دافعه الحقيقي، حيث قال “سنستولي على المكان ونطوره ونخلق الآلاف والآلاف من الوظائف وسيكون أمرا يفاخر فيه كل الشرق الأوسط”. وبالطبع، ففي النهاية فانتهاز فرصة تطوير عقاري في مانهاتن، كانت وراء صعوده في السبعينات من القرن الماضي، حيث قام بإعادة تطوير فندق كومودور. ومرة أخرى ينظر إلى الدولار وسط الأنقاض واليأس.

وعندما سألته مراسلة سي أن أن كاتلين كولينز من سيعيش في عالم ترامب اليوتوبي، رد “أتصور عالما من الناس يعيشون هناك، عالم من الناس الذي سيخلق مكانا لا يصدق وأعتقد أن إمكانيات غزة لا تصدق وأعتقد أن كل ممثلي العالم ومن كل أنحاء العالم سيكونون هناك”.

ويقول الكاتب “انس ويستوورلد ومرحبا بك في ترامبوورلد الحافل بفنتازيا المتنزهات وأبراج ترامب وملاعب غولف ترامب”. وأضاف ترامب: “لا أريد أن أكون ذكيا ولا أريد أن أكون رجلا حكيما ولكن ريفيريا الشرق الأوسط”. وكرجل مبدع في صناعة العلامات، فمن سيخبر الفلسطينيين بأن ممتلكات ترامب والكازينوهات التي أنشأها أعلنت عن إفلاسها عدة مرات، وتواجه جامعته عددا من الدعاوى القضائية وتهم الغش، وتشوهت مؤسسته بفضيحة وطلب من شركته دفع 350 مليون دولار في قضية تزوير بنيويورك.

وكان هناك رجل واحد لم يبد أنه مهتم بأحلام ترامب في غزة، وهو نتنياهو الذي مدح الرئيس بأنه “أعظم صديق حصلت عليه إسرائيل أبدا في البيت الأبيض”. وقال إن خطة ترامب لغزة “يجب أن تحظى بالاهتمام” و”يمكن أن تغير التاريخ”، رغم معارضة الدول الجارة لها. والتطبيع مستمر، كما قدم نتنياهو هذه التحية لترامب والتي سوف تجد صدى لدى معجبيه المتحمسين: “أنت تضرب صلب الموضوع. ترى أشياء يرفض الآخرون رؤيتها وتقول أشياء يرفض الآخرون قولها. وبعد أن تذهلهم، يحك الناس رؤوسهم ويقولون: تعرف كان على حق”.

وهذه المجموعة لا تشمل كريس ميرفي، السيناتور الديمقراطي الذي رد على اقتراح ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي قائلاً: “لقد فقد عقله تماما”.

مر أسبوعان فقط، ويبدو أن ترامب عازم على جعل هذا الفيلم “الإمبراطورية تضرب من جديد“ أو “العراب الجزء الثاني” أو “المدمر 2″ و”يوم القيامة فترات الرئاسة: تكملة” والذي سيتفوق على الفيلم الأول. اليوم غزة، وغدا العالم.