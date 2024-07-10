اليوم في بيروت: معرض لأربعين فناناً غزّاوياً وعربياً… لنثبت أننا أحياء

بيروت – «القدس العربي»: «غزّة» عنوان معرض فني مشترك بين مؤسسة الدراسات الفلسطينية ودار النمر والمتحف الفلسطيني، يفتتح اليوم الخميس في بيروت.

اختيار أعمال المعرض الذي يقام في مبنى مؤسسة الدراسات الفلسطينية في بيروت تمّ من مجموعتي مؤسسة الدراسات الفلسطينية، ودار النمر للفن والثقافة في بيروت، وبمساهمة من رولا العلمي.

كما وفر المتحف الفلسطيني مجموعة من الفيديوهات القصيرة لفنانين فلسطينيين من غزة. يشارك في المعرض أكثر من أربعين فناناً من غزة وفنانون آخرون تناولوا غزة في أعمالهم.

المعرض الفني

جاء في بيان للمنظمين أن المعرض الفني «غزّة» ليس عاديا، وليس نشاطاً تضامنياً مع غزة. وليس وقفة احتجاجية أمام السفارات، أو وزارات الخارجية، أو المكاتب الرئاسية، أو في ساحات العواصم، إنما هو محاولة متواضعة جداً للحفاظ على إنسانيتنا وإثبات أننا أحياء، وأننا نستطيع أن نستعيد دورنا في الحفاظ على ما تبقى من حياة، لننطلق ونُبعث من جديد، أحياءٌ بالفعل والعمل والسعي لوقف الإبادة، وليس فقط بالصلاة والدعاء.

وأضاف البيان: هذا المعرض ننظمه لنتذكر سوياً أن لنا في فلسطين بصورة عامة، وفي قطاع غزة بصورة خاصة، صديقات وأصدقاء فنانين استشهدوا، إلى جانب الأطباء، والمعلمين، والعمال، والطلاب، ورجال الإطفاء، والصحافيين، وأن لنا صديقات وأصدقاء جُرحوا وشُرِّدوا وانتُزعوا من بيوتهم وأُسَرهم، ومن قراهم ومدنهم. كما لنا صديقات وأصدقاء قُصفت مراسمهم ومشاغلهم ومكاتبهم، ودُمرت أعمالهم الفنية التي هي حصيلة إبداعهم. وفي غزّة لنا صديقات وأصدقاء قصفت الطائرات والدبابات والبوارج آمالهم، وأحلامهم بحياة شبه طبيعية، وبمستقبلٍ خالٍ من الحصار سمته الأولى الحرية، ولا شيء غير الحرية.

المشاركين في المعرض

يشارك في المعرض كل من: أريج قاعود، أسامة بعلبكي، أمجد غنام، أمل النخالة، إنغريد رولما، إبراهيم المزين، بطرس المعرّي، تمام الأكحل، تيسير بركات، تيسير البطنيجي، جهاد جربوع، حازم حرب، حسين ماضي، حسين ناصر الدين، خالد جرادة، دينا مطر، ضياء مراد، رائد عيسى، رانيا ستيفان، ساهر نصار، سلمان النواتي، شادي الزقزوق، شريف سرحان، شيرين عبد الكريم، شيماء حسنين، سمية صبيح، عبد الرحمن المزين، عمران القيسي، عيسى ديبي، فايز الحسني، فتحي غبن، فوزي العمراني، كامل المغني، ليلى الشوا، ليلى حمزة، ماهر ناجي، محمد أبو سل، محمد الحواجري، محمد الركوعي، محمد جحا، محمد المفتي، مريم صلاح، مؤيد أبو أمونة، نيل وود، هاني زُعرب، وائل السوسي، وسيم السعدي.

ويفتح المعرض أبوابه أمام الزوّار يومياً من الثانية بعد الظهر إلى السادسة عصراً ما عدا يومي السبت والأحد.