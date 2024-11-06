اليوم 397 للإبادة في غزة: شهداء وجرحى وحركة نزوح

غزة – «القدس العربي»: واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب مجازر بحق المدنيين في قطاع غزة الذي يتعرض إلى حرب إبادة مستمرة منذ أكثر من عام.

وفي اليوم 397 لهذه الحرب، استشهد 27 فلسطينيا وأصيب العشرات في حصيلة غير نهائية مساء أمس الأربعاء، حسب ما ذكرته شبكة «الجزيرة».

وترافقت هذه الهجمات مع إعلان جيش الاحتلال سحب الفرقة 252 من قطاع غزة، فيما ألقت طائراته منشورات موجهة لأهالي قطاع غزة تزعم «هزيمة «حماس»، وتطالب الأهالي بعدم مساعدتها وذلك في إطار الحرب النفسية التي يشنّها.

وتشهد مناطق شمال قطاع غزة تصعيدا حربيا إسرائيليا، يشابه ذلك الذي بدأت فيه قوات الاحتلال الهجوم البري الجديد على تلك المناطق قبل أكثر من شهر، فيما استمرت الهجمات الدامية على باقي مناطق القطاع، وذلك في اليوم الأول لتولي وزير الجيش الجديد يسرائيل كاتس مهامه خلفا للسابق يوآف غالانت.

مجازر الشمال

وأسفرت الغارات الجوية المتلاحقة على مناطق شمال قطاع غزة، عن وقوع عشرات الضحايا بينهم أطفال، مع تدمير مربعات سكنية جديدة بـ «الروبوتات المتفجرة» .

وفي التفاصيل الميدانية، استشهدت المواطنة شروق الرضيع، وهي زوجة الأسير نسيم الرضيع وأطفالهما محمد وشيماء وصبا، جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا في بيت لاهيا، كما ارتقى عدد من الشهداء والمصابين بجراح مختلفة، جراء قصف طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة «سلمان» في مشروع بيت لاهيا.

الاحتلال يسحب فرقة عسكرية… ويوسّع الهجوم في الشمال

وارتقى أيضا 15 شهيدا، وعدد آخر من المصابين، جراء قصف منزل عائلة «السيد» في جباليا، وهو منزل يؤوي نازحين، وارتقى عدد آخر في مناطق عدة في منطقة جباليا وبيت لاهيا، جراء غارات جوية إسرائيلية وتفجير «روبوتات مفخخة» وإطلاق نار من طائرات مسيرة من نوع «كواد كوبتر» .

وارتقى شهيد وأصيب أكثر من 15 شخصاً في استهداف طاول بيت لاهيا، كذلك استشهد مواطن متأثرا بجراحه الخطرة التي أُصيب بها قبل يومين جرّاء إطلاق نار من طائرة مسيّرة إسرائيلية في منطقة جباليا النزلة، فيما ارتقى عدد من الشهداء والمصابين في قصف طائرات الاحتلال مدرسة «حليمة السعدية» في منطقة جباليا النزلة.

وجاءت هذه الاستهدافات العنيفة لمناطق شمال قطاع غزة، في وقت لا تزال فيه طواقم الإسعاف عاجزة عن تلبية نداءات الاستغاثة، فيما تعطل بالكامل عمل فرق الإنقاذ بسبب الملاحقة الإسرائيلية.

وفي هذا السياق أعلن مدير مستشفى كمال عدوان الطبيب حسام أبو صفية، أن الجرحى الفلسطينيين يفقدون حياتهم لعدم وجود تخصصات جراحية قادرة على إنقاذهم، لافتا الانتباه إلى أن جيش الاحتلال اعتقل أغلب الكادر الطبي خلال اقتحامه المستشفى، وأن عدداً من الجرحى قضوا لعدم وجود تخصصات جراحية، لا سيما وأن معظم الإصابات التي تصل المشفى تحتاج لتدخل جراحي. ووسع الاحتلال من توغله البري، ما ينذر باقتراف قوات الاحتلال مجازر جديدة.

وذكرت مصادر محلية أن آليات عسكرية إسرائيلية تقدمت في محيط الدوار الغربي في بيت لاهيا وسط قصف مكثف، كما تقدمت نحو مدرسة «الفاخورة» غربي مخيم جباليا، في وقت قامت فيه طائرات مروحية بإطلاق نيرانها باتجاه المناطق الشمالية لقطاع غزة.

وتخلل الهجوم الجديد إجبار المواطنين على النزوح قسراً باتجاه شارع بيت لاهيا العام وصولاً إلى شارع صلاح الدين، ومن ثم أجبرتهم قوت الاحتلال على التوجه إلى مدينة غزة.

وحتى اللحظة لا يعرف العدد النهائي لضحايا الهجوم البري المستمر على شمال غزة، غير أن آخر إحصائية رسمية ذكرت أن أكثر من 1400 شهيد جرى حصرهم هناك، بخلاف الضحايا الذين ما زالوا تحت ركام المنازل المدمرة، والكثير في الطرقات. وأطلقت مدفعية الاحتلال الكثير من القنابل الدخانية في اتجاه منطقة الصفطاوي شمالي المدينة، حيث تنذر هذه العملية بنوايا الاحتلال لتنفيذ هجوم بري، أو تنفيذ عمل عسكري هناك.

وفي مدينة غزة، استشهد 4 مواطنين، في قصف مسيرة تابعة لطيران الاحتلال الإسرائيلي، ظهر الأربعاء، مجموعة مواطنين.

وقال مسعفون من جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إنهم نقلوا 4 شهداء وعددا من الجرحى عقب قصف مسيرة إسرائيلية مجموعة من المواطنين قبالة مقر الإسعاف والطوارئ في حي الرمال غرب مدينة غزة، إلى مستشفى المعمداني في المدينة.

وفي السياق، واصلت تلك القوات هجماتها الجوية وعمليات القصف المدفعي لمناطق شرق وجنوب مدينة غزة، وتحديدا على أحياء الزيتون والصبرة وتل الهوا، حيث سجل قيام جيش الاحتلال بشن عدة هجمات، وقامت أيضا زوارق حربية إسرائيلية بإطلاق النار باتجاه ساحل مدينة غزة.

هجمات الوسط والجنوب

وفي وسط قطاع غزة، قصفت قوات الاحتلال بعنف المناطق الشمالية والغربية لمخيم النصيرات، وطال القصف الجديد مناطق العملية العسكرية التي نفذها الاحتلال نهاية الأسبوع الماضي، كما سمع دوي انفجارات عنيفة ناجمة عن عمليات قصف وتدمير في بلدة المغراقة المتاخمة لـ «محور نتساريم» الذي يفصل شمال القطاع عن جنوبه، وأصيب ستة مواطنين في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا في منطقة «بلوك سي» في مخيم النصيرات، كما دمرت منزلا في محيط شارع العشرين في المخيم.

وشهدت الحدود الشمالية والشرقية لمخيم البريج المجاور عدة هجمات تخللها إطلاق نار من الآليات العسكرية المتوغلة، كما تعرضت أطراف مخيم المغازي المجاور لقصف مدفعي.

أما في جنوبي القطاع، فقد اقترفت قوات الاحتلال عدة مجازر، فارتقى أربعة مواطنين في قصف منزل لعائلة «أبو دقة» في بلدة الفخاري شرقي مدينة خان يونس.

جاء ذلك في وقت تعرض فيه العديد من المناطق الشرقية لهجمات أخرى من جيش الاحتلال، حيث أطلقت الدبابات الإسرائيلية النار بشكل مكثف صوب تلك المناطق.

وفي مدينة رفح جنوبي القطاع، ارتقى ثلاثة شهداء وعدد من المصابين جراء قصف طائرة مسيرة مجموعة من المواطنين في خربة العدس شمالي المدينة، فيما تعرضت مناطق أخرى نقع شرق ووسط وغرب المدينة لعمليات إطلاق نار من الطيران المروحي، وذلك على وقع استمرار الهجوم البري على المدينة.

واستشهد فلسطينيان في قصف طائرة مسيرة إسرائيلية تجمعا لمدنيين شرقي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

واستهدفت الغارة الإسرائيلية تجمعا لمواطنين في منطقة المشروع في المدينة.

وجاء التصعيد العسكري الإسرائيلي الجديد، في اليوم الأول لمهام وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الذي تعهد باستمرار الحرب، ومواصلة ملاحقة حركة «حماس» و»حزب الله» اللبناني، وقد كتب على منصة «اكس» بعد توليه المنصب «سنعمل معا لقيادة المؤسسة الدفاعية إلى النصر على أعدائنا وتحقيق أهداف الحرب، وإعادة جميع الرهائن، وتدمير «حماس» في غزة، وهزيمة حزب الله في لبنان، واحتواء العدوان الإيراني، والعودة الآمنة لسكان الشمال والجنوب إلى منازلهم» .