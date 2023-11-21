اليوم 46 للحرب على غزة.. قصف إسرائيلي لمدرسة تؤوي نازحين بالفالوجا

غزة: في اليوم الـ 46 للحرب على غزة سقط شهداء وجرحى في قصف للطائرات الحربية الإسرائيلية، الثلاثاء، على نازحين في مدرسة حفصة بمنطقة الفالوجا شمالي قطاع غزة.

ووفق ما أورد تليفزيون فلسطين في نبأ عاجل: “قصف إسرائيلي يستهدف مدرسة تؤوي نازحين في منطقة الفالوجا غرب مخيم جباليا شمالي قطاع غزة”.

فيما قالت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”: “إن طائرات الاحتلال الحربية استهدفت مدرسة تأوي نازحين في مدرسة حفصة بمنطقة الفالوجا غرب جباليا شمالي قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة العديد من النازحين بينهم أطفال ونساء”.

كما استشهد العديد من المواطنين إثر قصف طال 9 منازل على الأقل في مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وانقطعت الاتصالات كليا فجر الثلاثاء عن مدينة غزة وشمالي القطاع إثر قصف إسرائيلي استهدف أبراج الاتصالات، حسب “وفا”.

ومنذ 46 يوما يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من 13 ألفا و300 شهيد فلسطيني، بينهم أكثر من 5 آلاف و600 طفل و3 آلاف و550 امرأة، فضلا عن أكثر من 31 ألف مصاب، 75 بالمئة منهم أطفال ونساء، وفق المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

(الأناضول)