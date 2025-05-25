اليونان.. أحزاب المعارضة اليسارية تدعو الحكومة لدعم فلسطين

أثينا: بعثت الأحزاب اليسارية في البرلمان اليوناني، الأحد، رسالة مفتوحة مشتركة إلى رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس، ووزير خارجيته جيورجوس جيرابيتريتيس، مطالبة الحكومة اليونانية بدعم فلسطين.

ووقّع زعماء أحزاب المعارضة اليسارية في البرلمان على الرسالة المشتركة، التي أكدت على أن الشعب الفلسطيني يمرّ بمرحلة صعبة.

وجاء في الرسالة: “تُكثّف الحكومة الإسرائيلية عملياتها في قطاع غزة بهدف تفريغ المنطقة من السكان الفلسطينيين. وفي هذا السياق، لا تسمح حتى للمساعدات الإنسانية بالوصول إلى القطاع، ما يُعرّض الشعب الفلسطيني لخطر المجاعة. إن التدمير الجزئي أو الكلي لمجتمع ما يُعدّ إبادة جماعية”.

وشددت الرسالة، على أن الحكومة اليونانية ليس لديها ما يبرر دعم الجرائم التي ترتكبها إسرائيل.

وأضافت: “الحكومة اليونانية بصفتها عضوا غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يجب أن تتخذ فورا مبادرات نشطة وعاجلة وواضحة لإنهاء الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، ومكافحة الأزمة الإنسانية، والاعتراف بدولة فلسطين على حدود عام 1967”.

وطالبت الرسالة، الحكومة اليونانية بإنهاء تعاونها العسكري مع إسرائيل.

كما طلبت دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إلى البرلمان اليوناني لإطلاع الشعب اليوناني على التطورات في قطاع غزة وفلسطين بصورة عامة.

وبدعم أمريكي مطلق، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، خلّفت أكثر من 176 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.

(الأناضول)