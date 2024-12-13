اليونان تعلق البت في طلبات اللجوء المقدمة من السوريين

أثينا: أعلنت السلطات اليونانية تعليق البت في طلبات اللجوء المقدمة من السوريين بشكل مؤقت.

وأكدت مصادر يونانية، الجمعة، أن الحكومة ناقشت قضية طلبات اللجوء المقدمة من السوريين خلال اجتماع جرى عقده مؤخراً، وتم اتخاذ قرار بتجميد الرد على هذه الطلبات إلى حين صدور قرار جديد بشأنها.

وذكرت المصادر، أن الحكومة اليونانية ستقوم بمراجعات أسبوعية لمتابعة التطورات في سوريا، وستتخذ خطوات مستقبلية بناءً على هذه المراجعات لتحديد السياسة المتبعة بشأن طلبات اللجوء.

وستواصل السلطات اليونانية إجراء المقابلات المجدولة مسبقاً للنظر في طلبات اللجوء، إلا أنها لن تصدر قرارات رفض أو قبول بشأن الطلبات الجديدة إلى حين اتخاذ قرار نهائي بهذا الشأن.

وفي وقت سابق، أوقفت عدة دول أوروبية بينها ألمانيا وبلجيكا والنمسا والسويد، البت في طلبات اللجوء المقدمة من السوريين حتى إشعار آخر، إثر سقوط نظام بشار الأسد في سوريا.

وفجر 8 ديسمبر/ كانون الأول سيطرت الفصائل السورية على العاصمة دمشق مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاما من حكم نظام حزب البعث و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

(الأناضول)