اليونان تكافح حريقا هائلا لليوم العاشر ومقتل 20

أثينا: تبذل فرق الإطفاء في اليونان جهودا مضنية اليوم الاثنين لإخماد حريق هائل أودى بحياة ما لا يقل عن 20 شخصا في الأيام العشر الماضية، وهو أكبر حريق غابات في أوروبا خلال هذا الصيف إذ تسببت موجات الحر غير المسبوقة في اندلاع حرائق في أنحاء القارة.

وتمدد الحريق الذي بدأ قرب مدينة ألكساندروبوليس وخرج عن السيطرة في منطقة إيفروس بشمال شرق اليونان وزادت قوته بفعل الرياح العاتية وارتفاع درجات الحرارة. وجميع الوفيات حتى الآن عبارة عن مهاجرين غير نظاميين يختبئون في الغابة باستثناء شخص واحد فقط.

وقال بافلوس ماريناكيس المتحدث باسم الحكومة في إفادة دورية “هذا تعريف ما نصفه بأنه حريق هائل”.

(رويترز)