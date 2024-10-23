سياسة | دولي | أوروبا

اليونان.. تهديد مدرّس باللجنة التأديبية بسبب دعمه فلسطين

23 - أكتوبر - 2024

تظاهرة تضامنية مع غزة في أثينا

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اليونان: هددت مدرسة ابتدائية في اليونان معلما بإحالته إلى اللجنة التأديبية في العاصمة أثينا، إثر إعداده مع تلاميذه لافتة تطالب بـ”الحرية لفلسطين”.
وأفادت وسائل إعلام يونانية، الأربعاء، أن معلما في مدرسة ابتدائية أعد مع تلاميذه لافتة تحمل رسالة دعم لفلسطين بمناسبة يوم السلام العالمي الموافق 21 سبتمبر/ أيلول من كل عام.
وتسبب رفع اللافتة في المدرسة بانزعاج المسؤولين في مديرية التعليم الابتدائي بالعاصمة أثينا، وطالبوا المعلم بإزالتها.
وأبلغت المديرية وزارة التربية والتعليم بالحادث، ليتم استدعاء المعلم لتقديم “دفاع كتابي” عن الموضوع، مع تهديده بإمكانية إحالته إلى لجنة التأديب أيضا.
من جهتها، أصدرت نقابة المعلمين في اليونان بيانا انتقدت فيه السلطات وسرعتها في الاستجابة للمشكلة، مشيرة إلى أن المشاكل الأخرى في التعليم لم يتم حلها بالسرعة نفسها.
وذكرت النقابة أنه لا ينبغي فرض عقوبة التأديب على المعلم، لأن المعلمين يتحملون مسؤولية إخبار طلابهم بحقائق الحرب والسلام.

(الأناضول)

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  1. يقول abuelabed.:
    أكتوبر 23, 2024 الساعة 11:37 ص

    حتى اليونان هذه الدولة التى تتسول من الاتحاد الاوروبي كي تستمر. حسبى الله ونعم الوكيل.

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  2. يقول عبد الكريم البيضاوي ( السويد ):
    أكتوبر 23, 2024 الساعة 1:36 م

    يجب طرح السؤال بكل أمانة وتجرد : ” ما الذي أوصل القضية الفلسطينية, بل كل ماهو فلسطيني لهذه الوضعية ؟”

    رد

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