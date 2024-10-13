اليونان تواصل مسيرتها الرائعة بدوري الأمم بالفوز على أيرلندا بهدفين نظيفين

بيريوس (اليونان): واصلت اليونان مسيرتها الرائعة بدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم بفوزها على أيرلندا اليوم الأحد بهدفين دون ردّ، لتحقق انتصارها الرابع بفضل هدفي أنستاسيوس باكاسيتاس وبيتروس مانتالوس، في ليلة مليئة بالمشاعر في بيريوس.

ودخل الفريق اليوناني المباراة بعد فوز مشحون بالعواطف على إنكلترا يوم الخميس الماضي، بعد يوم واحد من وفاة الدولي اليوناني السابق جورج بولدوك، وارتقى الفريق إلى مستوى التوقعات مرة أخرى في مباراة مثيرة على أرضه.

وبعد الوقوف دقيقة صمت حدادا قبل انطلاق المباراة، أحدثت الجماهير داخل ملعب كارايسكاكيس المكتظ ضجة كبيرة لدعم منتخب اليونان، واستجاب اللاعبون على النحو الواجب.

وأبقى الحارس الأيرلندي كيفن كيليهير فريقه في المباراة بتصديه لأربع فرص خطيرة في الشوط الأول، لكن اليونان حققت التقدم الحتمي بعد ثلاث دقائق من بداية الشوط الثاني بتسديدة باكاسيتاس التي ِأبدلت اتجاهها لتخدع كيليهير.

واستفاق منتخب أيرلندا بعد هذا الهدف. وأنقذ حارس اليونان رأسية جاك تايلور لكن كيليهر، رغم الأداء الرائع، ارتكب خطأ فادحا في الوقت المحتسب بدل الضائع بإهداء الكرة لمانتالوس خارج منطقته أثناء محاولته التمرير لزميل ليهز المنافس الشباك.

وحافظت اليونان على صدارة المجموعة الثانية بالمستوى الثاني برصيد 12 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط عن إنكلترا صاحبة المركز الثاني، والتي فازت 3-1 خارج ملعبها على فنلندا في وقت سابق اليوم الأحد، بينما ظلت أيرلندا في المركز الثالث بثلاث نقاط، وتتذيل فنلندا الترتيب دون رصيد.

(رويترز)