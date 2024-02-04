اليونان.. رفع العلم الفلسطيني على معبد أثري في أثينا

أثينا: رفعت مجموعة ناشطة في العاصمة اليونانية أثينا، العلم الفلسطيني أمام معبد الأكروبوليس التاريخي ونصب الجندي المجهول

وقالت مجموعة “روبيكون” (روفيكوناس الفوضوية/ الأناركية) اليونانية، في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، “لا نقف مع الفلسطينيين فحسب، إنما مع اليهود الأبطال في الخارج، وفي الداخل على وجه الخصوص، الذين اتخذوا موقفا صارما في مواجهة الجرائم التي ترتكبها إسرائيل باسمهم، وأدرجتهم في قائمة الخونة بسبب موقفهم”.

كما ارفقت المجموعة صورا للعلم الفلسطيني مع المنشور، وكتبت شعار “الحياة والحرية لفلسطين”.

ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على غزة خلفت حتى الأحد 27 ألفا و365 شهيدا و66 ألفا و630 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في “دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب الأمم المتحدة.

(الأناضول)





