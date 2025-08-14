اليونان.. شرطة مكافحة الشغب تمنع متظاهرين من الاقتراب من سفينة سياحية إسرائيلية- (صور وفيديو)

بيرايوس: طوقت شرطة مكافحة الشغب قرب أكبر ميناء في اليونان منطقة تحيط بسفينة سياحية إسرائيلية وصلت صباح الخميس، وذلك لمنع مئات المتظاهرين من الاقتراب منها.

وشهدت جزر يونانية والموانئ بالبر الرئيسي على طول طريق كراون اريس احتجاجات، تحول بعضها إلى اشتباكات مع الشرطة.

وفي ميناء بيرايوس، بالقرب من أثينا، حمل المتظاهرون الخميس لافتات ولوحوا بأعلام فلسطين من وراء طوق شكلته حافلات شرطة مكافحة الشغب.

Protest outside the port of Piraeus, #Greece 🇬🇷 over the arrival of Israeli cruise ship “Crown Iris” pic.twitter.com/OTVlfLGrkS — Savvas Karmaniolas (@savvaskarma) August 14, 2025

وقال منظمو الاحتجاجات، نقلا عن منشورات للمسافرين، إن جنودا إسرائيليين خارج الخدمة ضمن ركاب السفينة.

وقال أحد منظمي الاحتجاجات، يدعى ماركوس بيكريس: “إنهم غير مرغوب فيهم هنا… دماء الأبرياء تلطخ أيديهم، ولا يجب استقبالهم”.

يشار إلى أن أحزاب المعارضة اليسارية في اليونان تطالب الحكومة المحافظة بوقف التعاون التجاري والعسكري الموسع مع إسرائيل.

