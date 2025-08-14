سياسة | دولي | أوروبا

اليونان.. شرطة مكافحة الشغب تمنع متظاهرين من الاقتراب من سفينة سياحية إسرائيلية- (صور وفيديو)

منذ ساعة واحدة

حجم الخط
0

بيرايوس: طوقت شرطة مكافحة الشغب قرب أكبر ميناء في اليونان منطقة تحيط بسفينة سياحية إسرائيلية وصلت صباح الخميس، وذلك لمنع مئات المتظاهرين من الاقتراب منها.

وشهدت جزر يونانية والموانئ بالبر الرئيسي على طول طريق كراون اريس احتجاجات، تحول بعضها إلى اشتباكات مع الشرطة.

وفي ميناء بيرايوس، بالقرب من أثينا، حمل المتظاهرون الخميس لافتات ولوحوا بأعلام فلسطين من وراء طوق شكلته حافلات شرطة مكافحة الشغب.

وقال منظمو الاحتجاجات، نقلا عن منشورات للمسافرين، إن جنودا إسرائيليين خارج الخدمة ضمن ركاب السفينة.

وقال أحد منظمي الاحتجاجات، يدعى ماركوس بيكريس: “إنهم غير مرغوب فيهم هنا… دماء الأبرياء تلطخ أيديهم، ولا يجب استقبالهم”.

يشار إلى أن أحزاب المعارضة اليسارية في اليونان تطالب الحكومة المحافظة بوقف التعاون التجاري والعسكري الموسع مع إسرائيل.

(أب)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

إعلام عبري: إسرائيل تجلي موظفي سفارتها باليونان جراء احتجاجات
5 - أغسطس - 2025
متظاهرون في جزيرة كريت اليونانية يحاولون منع دخول سياح إسرائيليين- (صور)
29 - يوليو - 2025
 شرطة مكافحة الشغب تشتبك مع متظاهرين في جزيرة يونانية أثناء زيارة سفينة سياحية إسرائيلية- (صور وفيديوهات)
28 - يوليو - 2025
اليونان تطلب من الاتحاد الأوروبي مساعدتها في إخماد حرائق الغابات- (صور)
27 - يوليو - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية