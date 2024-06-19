سياسة | دولي

اليونان: على أوروبا أن تستضيف أطفال غزة المتضررين من الحرب

19 - يونيو - 2024

حجم الخط
0

أثينا: قال وزير الخارجية اليوناني جورج جيرابيتريتيس لـ “رويترز”، اليوم الأربعاء، إنه يجب على أوروبا استضافة الأطفال المصابين، والذين يعانون من صدمات نفسية بسبب الحرب في قطاع غزة، طالما استمر الصراع.

ويبحث جيرابيتريتيس عن شركاء في ما يأمل أن يكون مشروعاً لنقل الأطفال بشكل مؤقت إلى الاتحاد الأوروبي، وقال إنه ناقش الفكرة مع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، هذا الأسبوع.

وقال جيرابيتريتيس: “نحن بحاجة إلى مواجهة هذه المأساة بوضوح شديد”. وأضاف: “يجب أن تكون أوروبا مفتوحة أمام المصابين من (غزة)، وأيضاً أمام الأطفال الذين يواجهون الآن المجاعة، أو أنواعاً أخرى من المخاطر”.

(رويترز)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

جراحان بريطانيان في غزة: الحمار أصبح حامل المتاعب والأكثر قدرة على تحمّل المسؤولية
16 - سبتمبر - 2024
الاحتلال يفرض مزيداً من التضييق على المساعدات الإنسانية.. 117 شاحنة فقط دخلت القطاع عبر كرم أبو سالم في أسبوع
13 - سبتمبر - 2024
طبيب مغربي يعود من غزة.. استقبال حار وتضامن مع أهالي القطاع- (فيديوهات)
7 - سبتمبر - 2024
أهالي خان يونس يهربون من “خطر إلى خطر”.. المرحلة الثانية من حملة التطعيم ضد “شلل الأطفال” تنطلق جنوب القطاع
5 - سبتمبر - 2024

اشترك في قائمتنا البريدية