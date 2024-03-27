اليونسكو يعتمد قرارًا قدمته قطر لحماية التعليم من الهجمات في أوقات الحرب

الدوحة – «القدس العربي»: قدمت دولة قطر قرارا الى منظمة اليونسكو حول وجوب حماية التعليم من الهجمات في أوقات الحرب.

واعتمد المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو» القرار، لوضع خطة عمل وقائية لتعزيز آليات حماية التعليم من الهجمات، وتحديث البيانات حول الهجمات على التعليم.

وشدد القرار على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل حماية المرافق التعليمية من الهجمات وحماية الطلاب والمعلمين وسائر العاملين في مجال التعليم، بالإضافة إلى ضرورة استمرار التعليم أثناء النزاعات المسلحة.

كما تضمن الإشارة إلى إعلان العمل لحماية التعليم الذي تم الإعلان عنه مع الدول الأعضاء في اليونسكو في التاسع من سبتمبر/أيلول الماضي بمُناسبة اليوم الدولي لحماية التعليم من الهجمات.

وأشاد بإعلان اليوم الدولي لحماية التعليم من الهجمات الذي تم إقراره في نيويورك من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة.

كما نوه بالالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 2601 المعني بحماية التعليم من الهجمات الذي تم إقراره في العام 2021، والقرارات ذات الصلة، التي تقر بالحق في التعليم وبدوره الأساسي في تحقيق السلام والأمن، وتشارك دولة قطر في أعمال الدورة الـ 219 للمجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو» المنعقدة في العاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة من الثالث عشر حتى السابع والعشرين من الشهر الجاري.