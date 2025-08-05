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اليونيسف: أطفال غزة يموتون بالقصف وسوء التغذية والجوع ونقص المساعدات والخدمات الحيوية

منذ ساعتين

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غزة: قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف”، إن أطفال غزة يموتون بالقصف وسوء التغذية والجوع ونقص المساعدات والخدمات الحيوية.

وأشارت إلى أن نحو 28 طفلا يقتلون يوميا في قطاع غزة، جراء القصف والتجويع الإسرائيلي المستمر منذ أكثر من 660 يوما.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، الثلاثاء، ارتفاع وفيات سياسة التجويع الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إلى 188 حالة بينهم 94 طفلا، وذلك بعد وفاة 8 فلسطينيين بينهم طفل خلال 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان، إن مستشفيات القطاع سجلت خلال 24 ساعة الماضية “8 حالات وفاة جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، من بينهم طفل و7 بالغين”.

وأوضحت أن إجمالي ضحايا المجاعة وسوء التغذية ارتفع بذلك إلى “188 شهيدا بينهم 94 طفلا”، منذ 7 أكتوبر 2023.

ووفقا لتقديرات برنامج الأغذية العالمي، يواجه ربع الفلسطينيين في غزة ظروفا أشبه بالمجاعة، حيث يعاني 100 ألف طفل وسيدة سوء التغذية الحاد.

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