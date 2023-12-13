اليونيسف: أكثر من 700 ألف طفل سوداني معرضون للموت بسبب سوء التغذية

الخرطوم- «القدس العربي»: أبدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) قلقها من الواقع المظلم الذي يعيشه الأطفال السودانيون، في ظل مواجهة 700 ألف طفل مصاب بسوء التغذية الحاد خطر الموت.

ويأتي ذلك بالتزامن مع تحذير وزير الخارجية السوداني، علي الصادق، من الأزمة الإنسانية غير المسبوقة في السودان، مطالباً المانحين والمجتمع الدولي بالإيفاء بتعهداتهم وتقديم الدعم العاجل.

واتهم خلال مخاطبته، أمس، المنتدى العالمي للاجئين المنعقد في جنيف، قوات الدعم السريع بإشعال الحرب في السودان وارتكاب أبشع الجرائم والانتهاكات ضد المدنيين بما يشمل أعمال القتل والترهيب، والاغتصاب، والتهجير القسري، فضلاً عن تدمير مرافق الدولة الاستراتيجية والخدمية بشكل ممنهج طوال ثمانية أشهر.

وزارة الخارجية تحذر من الأزمة الإنسانية غير المسبوقة

وطالب بتصنيفها جماعة إرهابية، مؤكداً أن قوات محمد حمدان دقلو (حميدتي) استوفت كافة المعايير لذلك التصنيف.

وقال إن تمادي قوات الدعم السريع في ارتكاب الفظائع ضد الشعب السوداني أدى إلى نزوح الملايين داخلياً، بينما لجأ قسراً إلى دول الجوار أكثر من مليون آخرين.

وحث المجتمع الدولي والمانحين للوفاء بتعهداتهم التي أعلنوا عنها لتنفيذ خطة المفوضية السامية للاجئين للاستجابة للأوضاع الإنسانية في السودان ودول جواره بتقديم الدعم العاجل الإنساني والتنموي متوسط وطويل المدى للمجتمعات المستضيفة التي تعاني من نقص حاد في كافة الاحتياجات والخدمات الأساسية.

في الأثناء، قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) إن الصراع المستمر في السودان منذ منتصف أبريل/ نيسان الماضي، وضع 13.6 مليون طفل في مواجهة أوضاع كارثية وحاجة ماسة للمساعدة الإنسانية.

وأشارت إلى أن ستة ملايين سوداني فروا من المعارك المندلعة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ نحو ثمانية أشهر، أكثر من نصفهم من الأطفال، الذين تركوا منازلهم ليصبح السودان الآن موطناً لأكبر أزمة نزوح للأطفال في العالم.

ونبهت إلى أن تكلفة التقاعس عن العمل مرتفعة إلى حد غير مقبول، محذرة من أن أكثر من 700 ألف طفل يعانون من سوء التغذية الحاد معرضون بشدة لخطر عدم البقاء على قيد الحياة دون علاج.

في حين أن 1.7 مليون طفل دون سن السنة معرضون لخطر عدم الحصول على اللقاحات المنقذة للحياة لحمايتهم من الأمراض، وسوف يحرم جيل من الأطفال من التعليم. ويفتقر الملايين إلى الأمان والرفاهية النفسية والاجتماعية.

وأشارت (يونسف) إلى التحديات المتعلقة بالوصول إلى السكان وتلبية احتياجاتهم بسبب الحرب مشيرة إلى وضعها استراتيجية ثلاثية لمواصلة تقديم خدماتها للأطفال، بما يتضمن تقديم الإمدادات والخدمات الحيوية والمنقذة للحياة في مناطق النزاع الساخنة وتقديم المساعدة العاجلة للنازحين والمجتمعات المضيفة في الولايات التي تستقبل أعداداً كبيرة من النازحين فضلاً عن دعم الحفاظ على الأنظمة التي تقدم الخدمات الأساسية في جميع أنحاء البلاد.

ومن أجل الإيفاء بالتزاماتها في السودان، قالت اليونيسف إنها تحتاج إلى 840 مليون دولار لتقديم حزمة من برامج حماية الطفل والتعليم والصحة والتغذية والمياه والصرف الصحي والنظافة والتدخلات النقدية لإنقاذ حياة الأطفال وتخفيف معاناتهم والحفاظ على كرامتهم.

في وقت تتصاعد حرب المدن بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في العاصمة السودانية الخرطوم وإقليم دارفور وكردفان بالإضافة إلى مناطق أخرى، يعيش المدنيون أوضاعاً إنسانية بالغة التعقيد، حيث قتل 10 آلاف سوداني على الأقل ونزح نحو 6 ملايين آخرين.

في حين تهدد نذر المجاعة أكثر من 20 مليون سوداني، ويحتاج 11 مليونا آخرون إلى المساعدة الطبية العاجلة، ويواجه 17 مليون شخص نقصاً في الحصول على المياه النظيفة. وأصبح 19 مليون طفل خارج المدارس وفق إحصاءات الأمم المتحدة.