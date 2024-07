اليونيسف: الجوع وسوء التغذية يلازمان أطفال غزة في رحلة النزوح

عمان: قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف”، الاثنين، إن الجوع وسوء التغذية يرافق أطفال قطاع غزة بعد النزوح، وكل ذلك يؤثر سلبًا على صحتهم ورفاههم.

وكتبت أديل خُضُر المديرة الإقليمية لليونيسف، في منشور على حسابها عبر منصة إكس، إن “أطفال غزة يواجهون الجوع وسوء التغذية والحزن والنزوح وكل ذلك يؤثر سلبًا على صحتهم ورفاههم”.

وحذرت المسؤولة الأممية من عواقب مستقبلية في حال عدم مساعدة أطفال غزة الآن.

My view on #Gaza: it is not just a humanitarian crisis; it is a moral one. It is a test for our humanity & ability to save the children’s lives. The action or lack of it, will have a consequence on the future & history will judge our collective actions. https://t.co/4l1qkCZr4n

— Adele Khodr (@AdeleKhodr) April 1, 2024