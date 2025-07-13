اليونيسف: تشخيص إصابة 5800 طفل بسوء التغذية في غزة خلال يونيو 

نيويورك: أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، الأحد، تشخيص إصابة أكثر من 5 آلاف و800 طفل فلسطيني بسوء التغذية في قطاع غزة، خلال يونيو/ حزيران الماضي.

وتتفشى في غزة مجاعة أزهقت أرواح كثيرين، بينهم عشرات الأطفال، جراء حرب إبادة إسرائيلية تتضمن حصارا وتجويعا ممنهجا، وفق وزارة الصحة بالقطاع.

وقالت اليونيسف، عبر منصة “إكس”: “تم تشخيص إصابة أكثر من 5800 طفل بسوء التغذية في غزة خلال يونيو الماضي”.

وأوضحت أن ذلك يتضمن “أكثر من ألف طفل يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم”.

وأفادت اليونيسف، بأن هذا الرقم يمثل “زيادة للشهر الرابع على التوالي”.

وشددت على ضرورة “إيصال المساعدات بسرعة وعلى نطاق واسع” إلى الفلسطينيين في غزة.

(الأناضول)