اليونيسف: تصعيد العنف بالضفة يهدد سلامة الأطفال- (تدوينة)

جنيف: حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، السبت، أن “التصعيد المستمر للعنف في الضفة الغربية يؤدي إلى تدمير البنية التحتية الحيوية، ما يؤثر على سلامة ورفاهية الأطفال”.

وأضافت المنظمة الأممية، في منشور على حسابها عبر منصة “إكس”، أن “الأطفال في قطاع غزة والضفة الغربية وكل مكان يحتاجون إلى السلام”.

وقالت اليونيسف إن “التصعيد المستمر للعنف في الضفة الغربية يؤدي إلى تدمير البنية التحتية الحيوية، ما يؤثر على سلامة ورفاهية الأطفال”.

The ongoing escalation of violence in the West Bank is destroying critical infrastructure – impacting the safety and well-being of children. Gaza. West Bank. Children everywhere need peace. pic.twitter.com/a1w8DWReNo — UNICEF (@UNICEF) June 29, 2024

وبالتزامن مع حربه المدمرة على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وسع الجيش الإسرائيلي من اقتحاماته وعملياته بالضفة مخلفا 553 شهيدا فلسطينيا، بينهم 133 طفلا، إضافة إلى نحو 5 آلاف و300 جريح، و9 آلاف و430 معتقلا، وفق مصادر رسمية فلسطينية.

وحتى الجمعة، أسفرت الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة منذ 7 أكتوبر عن أكثر من 124 ألف شهيد وجريح فلسطينيين معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وتواصل إسرائيل حربها رغم قرارين من مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال “إبادة جماعية”، وتحسين الوضع الإنساني المزري في القطاع.

(الأناضول)