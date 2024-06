اليونيسف: تصعيد العنف بالضفة يهدد سلامة الأطفال- (تدوينة)

جنيف: حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، السبت، أن “التصعيد المستمر للعنف في الضفة الغربية يؤدي إلى تدمير البنية التحتية الحيوية، ما يؤثر على سلامة ورفاهية الأطفال”.

وأضافت المنظمة الأممية، في منشور على حسابها عبر منصة “إكس”، أن “الأطفال في قطاع غزة والضفة الغربية وكل مكان يحتاجون إلى السلام”.

وقالت اليونيسف إن “التصعيد المستمر للعنف في الضفة الغربية يؤدي إلى تدمير البنية التحتية الحيوية، ما يؤثر على سلامة ورفاهية الأطفال”.

The ongoing escalation of violence in the West Bank is destroying critical infrastructure – impacting the safety and well-being of children.

Gaza. West Bank.

Children everywhere need peace. pic.twitter.com/a1w8DWReNo

— UNICEF (@UNICEF) June 29, 2024