اليونيسف: غزة باتت “المكان الأخطر في العالم بالنسبة إلى الأطفال”- (تغريدة وصور)

نيويورك: اعتبرت مديرة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، الأربعاء، أن قطاع غزة بات “المكان الأخطر في العالم بالنسبة الى الأطفال”.

Today I briefed the Security Council after my visit to Gaza. I’m haunted by what I saw & heard.

The effects of the violence perpetrated on children is catastrophic. The violence must end! All hostages, especially children, must be released. My remarks▶️ https://t.co/UQecT4n0n5

— Catherine Russell (@unicefchief) November 22, 2023