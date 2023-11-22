اليونيسف: غزة باتت “المكان الأخطر في العالم بالنسبة إلى الأطفال”- (تغريدة وصور)

نيويورك: اعتبرت مديرة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، الأربعاء، أن قطاع غزة بات “المكان الأخطر في العالم بالنسبة الى الأطفال”.

Today I briefed the Security Council after my visit to Gaza. I’m haunted by what I saw & heard. The effects of the violence perpetrated on children is catastrophic. The violence must end! All hostages, especially children, must be released. My remarks▶️ https://t.co/UQecT4n0n5 — Catherine Russell (@unicefchief) November 22, 2023

وقالت المديرة التنفيذية لليونيسف كاثرين راسل أمام مجلس الأمن الدولي بعد زيارتها جنوب قطاع غزة إن “أكثر من 5300 طفل قتلوا في 46 يوما فقط، اي 115 طفلا يوميا خلال اسابيع واسابيع”.

وأضافت “بحسب هذه الارقام، يشكل الأطفال أربعين في المئة من القتلى في غزة. إنه امر غير مسبوق. بكلام آخر، إن قطاع غزة هو المكان الاخطر في العالم بالنسبة الى الأطفال”، لافتة ايضا الى فقدان 1200 طفل، بعضهم على الأرجح لا يزال تحت الأنقاض التي خلفها القصف.

وفي ما يتجاوز الضحايا المباشرين للمعارك، أبدت راسل قلقها حيال الأخطار الوبائية، مع شبه غياب لمياه الشفة، وخصوصا بالنسبة الى الاطفال الرضع، وتأثيرات سوء التغذية.

ونبهت إلى أن “اطفال غزة يعيشون حالا من الخطورة القصوى بسبب ظروف الحياة الكارثية. مليون طفل، هم جميع اطفال القطاع، يواجهون انعدام امن غذائيا يمكن ان يتحول قريبا أزمة كارثية مرتبطة بسوء التغذية”.

وتابعت راسل “نرى انه في الاشهر المقبلة، قد يزيد الشكل الاخطر لسوء التغذية بالنسبة الى حياة الاطفال، بنحو ثلاثين في المئة في غزة”.

وقالت ايضا “لينجو الاطفال، ليتمكن الطواقم الانسانيون من البقاء والتحرك، فان هدنات انسانية ليست كافية بكل بساطة”، مع ترحيبها بالاتفاق المعلن بين اسرائيل وحماس للافراج عن رهائن محتجزين في غزة مقابل هدنة لاربعة ايام.

واضافت “تدعو اليونيسف الى وقف انساني عاجل لاطلاق النار بهدف وضع حد فوري لهذه المجزرة”.

من جهتها، أعربت مديرة صندوق الامم المتحدة للسكان ناتاليا كانيم عن قلقها حيال مصير الحوامل في قطاع غزة ومواليدهن الجدد.

وقالت “وسط المعارك والدمار، هناك في غزة حاليا 5500 حامل يتوقع أن يلدن خلال الشهر المقبل. يوميا، تضع نحو 180 امرأة مواليد في ظروف مروعة، ومستقبل أطفالهن الرضع غير مؤكد”.

(أ ف ب)