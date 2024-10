اليونيسف: قلقون إزاء التدهور السريع للوضع الإنساني في لبنان- (تدوينة)

أنقرة: أعربت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، الثلاثاء، عن قلقها البالغ إزاء التدهور السريع للوضع الإنساني في لبنان.

وأشارت المديرة التنفيذية لليونيسف كاثرين راسل في بيان، نشرته عبر حسابها على منصة “إكس”، إلى أن ما لا يقل عن 80 طفلاً فقدوا حياتهم وأصيب مئات في الهجمات الإسرائيلية في آخر أسبوع.

وذكرت راسل أن عدد النازحين داخلياً في لبنان تجاوز مليون شخص، وأن أكثر من 300 ألف منهم، من الأطفال.

I'm deeply concerned by the rapidly deteriorating humanitarian situation in #Lebanon.

Over the last week, at least 80 children have reportedly been killed, hundreds more injured, with over 1M people reported to be internally displaced, inc 300K children. https://t.co/EtjKiaU27U

