اليونيسف: قلقون إزاء التدهور السريع للوضع الإنساني في لبنان- (تدوينة)

أنقرة: أعربت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، الثلاثاء، عن قلقها البالغ إزاء التدهور السريع للوضع الإنساني في لبنان.

وأشارت المديرة التنفيذية لليونيسف كاثرين راسل في بيان، نشرته عبر حسابها على منصة “إكس”، إلى أن ما لا يقل عن 80 طفلاً فقدوا حياتهم وأصيب مئات في الهجمات الإسرائيلية في آخر أسبوع.

وذكرت راسل أن عدد النازحين داخلياً في لبنان تجاوز مليون شخص، وأن أكثر من 300 ألف منهم، من الأطفال.

I'm deeply concerned by the rapidly deteriorating humanitarian situation in #Lebanon. Over the last week, at least 80 children have reportedly been killed, hundreds more injured, with over 1M people reported to be internally displaced, inc 300K children. https://t.co/EtjKiaU27U — Catherine Russell (@unicefchief) September 30, 2024

وقالت: “آلاف الأطفال يعيشون حاليا في الشوارع أو في الملاجئ، وقد غادر الكثير منهم منازلهم دون أن يأخذوا معهم الاحتياجات الأساسية”.

وأضافت أن اليونيسف وشركائها متواجدون على الأرض في لبنان ويقدمون المساعدات للأطفال وأسرهم.

وأردفت: “مع تزايد العنف، تتزايد الاحتياجات الإنسانية. وأي هجوم بري أو مزيد من التصعيد في لبنان من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم الوضع الكارثي للأطفال. ويجب تجنب مثل هذه النتيجة بأي ثمن”.

ومنذ 23 سبتمبر/ أيلول الجاري تشن إسرائيل “أعنف وأوسع” هجوم على لبنان منذ بدء المواجهات مع “حزب الله” قبل نحو عام، ما أسفر حتى فجر الثلاثاء عما لا يقل عن 1057 شهيدا، بينهم أطفال ونساء، و2950 جريحا، وفق رصد الأناضول لبيانات السلطات اللبنانية، ووسط مخاوف من اندلاع حرب إقليمية.

ومنذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها “حزب الله”، مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفا يوميا عبر “الخط الأزرق” الفاصل، أسفر إجمالا حتى فجر الثلاثاء عما لا يقل عن 1896 شهيد، بينهم أطفال ونساء، و8 آلاف و9049 جريحا، حسب رصد لإفادات رسمية.

(الأناضول)