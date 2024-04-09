اليونيسيف: غزة على حافة الدمار والمجاعة

إسطنبول: قال المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، جيمس إلدر، إن غزة التي يعيش فيها 2.3 مليون فلسطيني، على “حافة الدمار والمجاعة”.

وأوضح إلدر أن “الفلسطينيين يكافحون من أجل البقاء على قيد الحياة في ظل ظروف قاسية للغاية”.

وأضاف: “كان هناك أمل كبير بوقف إطلاق النار بعد قرار مجلس الأمن الدولي. وفي كل مكان ذهبت إليه في غزة، كان وقف إطلاق النار أكثر ما يقوله الناس ويتوسلون لتحقيقه. لذلك، كان هناك أمل، لكن هذا الأمل سحقه صوت القنابل”.

وقال إلدر إن إسرائيل هاجمت مدينة رفح التي سبق أن أُعلنت منطقة آمنة، بعد يومين فقط من قرار مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار.

وتابع: “كنت في مستشفى في رفح وكان هناك أطفال مصابون بجروح خطيرة بسبب القصف. ورغم قرار وقف إطلاق النار، إلا أن القصف يستمر دون توقف طوال اليوم”.

وأردف: “يجب وضع هذا القرار موضع التنفيذ. نحن بحاجة إلى ضمان وقف إطلاق النار كي يعلم الأطفال والأسر الذين تحملوا هذا الألم لعدة أشهر أنهم سيتمكنون بالفعل من الاستيقاظ في الصباح”.

والاثنين، تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن “تاريخ محدد” لاجتياح رفح لتحقيق ما سماه “النصر الكامل” على حركة حماس.

وتصر إسرائيل على اجتياح رفح بزعم أنها “المعقل الأخير لحركة حماس”، رغم تحذيرات دولية متزايدة من تداعيات كارثية، في ظل وجود نحو 1.4 مليون نازح فيها.

يذكر أن إسرائيل أجبرت خلال الحرب معظم الفلسطينيين في شمال القطاع ووسطه على النزوح إلى مدينة رفح المحاذية لمصر.

(الأناضول)