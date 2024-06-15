اليونيسيف: ليس من الطبيعي أن يعيش أطفال غزة في “رعب مستمر”

إسطنبول: قال متحدث منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) جيمس إلدر، السبت، إنه ليس من الطبيعي أن يعيش أطفال قطاع غزة في “رعب مستمر بسبب القصف الإسرائيلي”.

وأضاف إلدر، أن “الوضع بغزة يزداد سوءا للأطفال يوما بعد يوم، وسط اشتداد الحر وتكدس العائلات في خيام فوق الرمال”.

وفي معرض تعليقه على تداعيات النزوح القسري بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة، قال المسؤول الأممي إن “هناك 3 آلاف طفل كنا نقدم لهم مساعدات غذائية طارئة والآن لا نعلم مكانهم”.

وأوضح أنه “مع استمرار القيود على إدخال المساعدات، بعد ما يزيد عن 250 يوما من الحرب على غزة، يواجه أهالي غزة صعوبات بالغة في الحصول على الطعام لأطفالهم”.

(الأناضول)