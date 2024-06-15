اليونيسيف: ليس من الطبيعي أن يعيش أطفال غزة في “رعب مستمر”

إسطنبول: قال متحدث منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) جيمس إلدر، السبت، إنه ليس من الطبيعي أن يعيش أطفال قطاع غزة في “رعب مستمر بسبب القصف الإسرائيلي”.
وأضاف إلدر، أن “الوضع بغزة يزداد سوءا للأطفال يوما بعد يوم، وسط اشتداد الحر وتكدس العائلات في خيام فوق الرمال”.
وفي معرض تعليقه على تداعيات النزوح القسري بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة، قال المسؤول الأممي إن “هناك 3 آلاف طفل كنا نقدم لهم مساعدات غذائية طارئة والآن لا نعلم مكانهم”.
وأوضح أنه “مع استمرار القيود على إدخال المساعدات، بعد ما يزيد عن 250 يوما من الحرب على غزة، يواجه أهالي غزة صعوبات بالغة في الحصول على الطعام لأطفالهم”.
(الأناضول)
إجرام صهيوني أمريكي وغربي ظالم حاقد غادر جبان سارق لأرض فلسطين منذ 1948 عاث سفكا بدماء الفلسطينيين هذي شهور وشهور وشهور وهم يقصفون الغزاوييين بالصواريخ الأمريكية الفتاكة التي تحول أجساد أطفال فلسطين إلى أشلاء ورب السماء إن انتقام الله لشديد إنه قادم قادم قادم يا عصابة الشر الصهيو أمريكية الغربية الحاقدة الغادرة الجبانة ✌️🇵🇸😎☝️🚀🐒🚀
ليس من العدل السكوت عن جرائم الإرهاب الصهيوني الأمريكي الغادر بحق أطفال غزة العزة و الصمود هذي شهور وشهور وشهور وهم يقصفون بالصواريخ الأمريكية الفتاكة التي تحول أجسادهم الطرية إلى أشلاء ورب السماء إن انتقام الله لشديد إنه قادم قادم يا عصابة الشر الصهيو أمريكية الغربية الحاقدة الغادرة الجبانة ✌️🇵🇸😎☝️🚀🐒🚀
وما هو الطبيعي برايكم—تشاهدون الاباده الجماعية وبشاعة القتل اليومي وكل العالم ينظر وقليل منهم من يدافع مع اهلنا في غزة — اظن والله اعلم ان القيامه قربت