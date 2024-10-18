سياسة | دولي

اليونيفيل تتعهد بالبقاء في لبنان رغم عدة هجمات إسرائيلية “متعمدة”

18 - أكتوبر - 2024

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جنيف: قال متحدث باسم قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) اليوم الجمعة، إن البعثة التي يبلغ قوامها 10 آلاف فرد ستبقى في لبنان على الرغم من هجمات إسرائيلية متعددة وصفتها بأنها “متعمدة” واستهدفتها مباشرة في الأيام القليلة الماضية.

وردا على سؤال حول إسقاط طائرة مسيرة بالقرب من سفينة لليونيفيل قبالة ساحل لبنان أمس الخميس، قال المتحدث: “جاءت الطائرة المسيرة من الجنوب ودارت حول سفينتنا واقتربت لمسافة أمتار قليلة”.

(رويترز)

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  1. يقول محمد محمد:
    أكتوبر 18, 2024 الساعة 10:50 ص

    مادور قوات اليونيفيل؟ هل للحماية أو البقاء لمآرب أخرى ترصد وتجسس للقوى الكبرى….؟

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  2. يقول فصل الخطاب:
    أكتوبر 23, 2024 الساعة 2:39 م

    هه عندما ينقلب السحر على السحرة في الأمم المتحدة المنافقة البغيضة العنصرية التي تكيل بمكيالين تحمي عصابة الشر الصهيونية التي سرقت أرض فلسطين العام 1948 بدعم أمريكي بريطاني وغربي غادر حاقد جبان ✌️🇵🇸🇱🇧☹️💪🚀🔥🐒

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