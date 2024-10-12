اليونيفيل ترفض طلبا إسرائيليا بإخلاء مواقعها في جنوب لبنان

بعبدا (لبنان): رفضت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) الانسحاب لمسافة خمسة كيلومترات شمالاً داخل الأراضي اللبنانية بطلب من الجيش الإسرائيلي الذي استهدفها مذاك مرات عدة، حسبما أفاد المتحدث باسمها السبت.

وقال المتحدث باسم اليونيفيل أندريا تيننتي “الجيش الإسرائيلي طلب إخلاء بعض مواقعنا على الخط الأزرق وحتى على بعد خمسة كيلومترات من الخط الأزرق… ولكن كان هناك قرار بالإجماع بالبقاء، لأنه من المهم أن يظل علم الأمم المتحدة يرفرف عالياً” في جنوب لبنان حيث يبلغ عديد القوة الأممية قرابة 10 آلاف جندي.

وأوضح المتحدث أن عمليات إطلاق النار الأخيرة التي نسبت الأمم المتحدة العديد منها إلى القوات الإسرائيلية، ألحقت “أضرارا جسيمة” بقواعد اليونيفيل في جنوب لبنان.

وقال تيننتي “الأمر صعب للغاية، هناك الكثير من الأضرار حتى داخل القواعد. الليلة الماضية، تم تدمير حاويات داخل موقع قوات حفظ السلام الغانية جراء انفجار خارجها”.

في السياق، أفادت (اليونيفيل) السبت بإصابة جندي بنيران غير معروفة المصدر الجمعة في جنوب لبنان، وهو الجريح الخامس في عديدها في يومين.

وقالت القوة الأممية في بيان “الليلة الماضية، أصيب أحد جنود حفظ السلام في مقر قيادة اليونيفيل في الناقورة بإطلاق نار بسبب النشاط العسكري المستمر في مكان قريب”، مضيفة “لا نعرف حتى الآن مصدر النيران”.

كما أوضحت أنّ “الليلة الماضية أيضا… تعرضت المباني في موقع الأمم المتحدة في رامية لأضرار جسيمة بسبب الانفجارات الناجمة عن القصف القريب”.

(أ ف ب)